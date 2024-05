A múlt hagyatékai építik a jövőt

– Ha összefogunk, a legnehezebb feladatokat is meg tudjuk oldani – ezt már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő mondta, s hangsúlyozta: Tiszabercel nagyon fontos települése a Rétköznek, a vármegyének és az országnak. – Bessenyei György nemzetünk kiemelkedő alakja volt, hiszen olyan értékeket képviselt, amelyek a mai kor számára is lényegesek, s üzenetértékűek. A XVIII. században született, ez volt a polgárosodás és az újjáépítés évszázada hazánkban, olyan időszak, amikor a mezőgazdaság is modernizálódott – mondta a képviselő, aki szerint a hagyományokat meg kell őrizni és tovább kell adni a következő generációnak. – Tíz éve vagyok ennek a térségnek a képviselője, s ez idő alatt teljesen megváltozott a települések arculata – tette hozzá, és arról is beszélt: fontos megőrizni ezeket a vívmányokat. – Szeretnénk, ha Ibránytól Tiszadobig megújíthatnánk a turisztikát, hogy minél többen élvezzék itt a csodálatos levegőt, a létesítményeket, és hogy a Felső-Tisza-vidéknek olyan rangja legyen, amiért érdemes idejönni – zárta gondolatait dr. Vinnai Győző.

Interaktív kiállítással bővült

A szivattyútelep után a Bessenyei-emlékházat is bemutatták. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke Illyés Gyula gondolataival fejezte ki az emlékhely jelentőségét. A költő szerint, aki a hazáról kezd el beszélni, előbb-utóbb a szülőföldre, a szűkebb pátriára lyukad ki. Egy falura, egy udvarra, a konyhán át a kétablakos szobára, ahol az anyanyelvét megtanulta és visszaidézi az ősi pillanatot, amidőn a haza és a ház szó ugyanazt jelentette. – Mi, vidékiek pontosan tudjuk és érezzük, mit jelent a haza, és mit jelent a ház: az elkötelezettséget, az identitástudatot, amelyet ránk hagytak, s amit tovább viszünk. Bessenyei György pontosan ennek állított emléket – emelte ki, s hozzátette: meg kell őriznünk nemzeti értékeinket, s a kultúránkat azért, hogy fennmaradhassunk.

Modernizálták a tárlatot

Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója elmondta: közel ötven intézmény és személy járult hozzá az emlékház felújításához és a kiállítás létrehozásához, de külön is kiemelte Száraz Lászlónét, aki sokat tett az új kiállítás megvalósításáért, s megköszönte az Együtt Tiszabercelért Egyesület és a nyugdíjas egyesület segítségét is. A múzeumigazgató az új kiállításról elmondta: interaktívvá tették az emlékszobát, s egy új dokumentumfilmmel is előrukkoltak. Múzeumpedagógiai szempontból is bővítették a kiállítást: vannak puzzle-ök és olyan eszközök, amelyek modernizálják a tárlatot – ismertette az igazgató, aki reméli, hogy sokan látogatják majd a település történelme előtt tisztelgő kiállításokat.