Továbbra is gépek tartják életben azt a kislányt, akit saját anyja sebesített meg súlyosan a múlt hét kedden Apostagon. A pszichiátriai betegségben szenvedő nőnek az orvosa gyógyszert írt fel, ám ő információink szerint hetek óta nem szedte be azokat. A helyiek rendszeresen látták viszont az utcán ittasan támolyogva, és az egyik vendéglátóipari egység tulajdonosi köréből azt is megtudtuk, hogy a viselkedése miatt a kocsmából is kitiltották – írja a Bors.

A nő jó ideje nyugdíjas édesapjánál lakott a gyermekkel együtt. Az emberölési kísérlet után József a Borsnak elmondta, hogy nem tudja, mitől kattant be a lánya, de a szörnyű tette csakis az állapotával magyarázható.

A kislányt, Fannit az eset óta egy budapesti kórházban kezelik, ahol az orvosok mindent megtesznek a megmentése érdekében.

Szerelem volt...

A csodában reménykedik Péter, a kislány édesapja is, aki megtörten mesélte el lapunknak szomorú történetüket.

Egy társkereső oldalon ismerkedtem meg az akkor még angoltanárként dolgozó Judittal. Szerelembe estünk, és bíztam benne, hogy megtaláltam életem párját. Amikor kiderült, hogy állapotos, a világ legboldogabb emberének éreztem magamat.

„Többször is elkísértem a terhesgondozásra, még a magzat szívhangját is hallottam”

– mondta a férfi.

Amikor Fanni megszületett, Judit azt íratta az anyakönyvi kivonatba, hogy az apa ismeretlen.

Péter ennek ellenére egy ideig látogatta a kislányt, és a korának megfelelő ajándékokat is vitt neki.

Elzárták a gyerekétől

A pár kapcsolata viszont idővel megromlott, és Judit végül már teljesen elzárkózott a kommunikációtól.

Hiába kértem, hogy tájékoztasson a kislányom fejlődéséről, mindenből kizárt. Lemaradtam Fanni első lépéseiről, az első szavairól. Szeretnék végre ténylegesen az apja lenni a gyermekemnek

– csuklott el Péter hangja.

A férfi élete nagy tragédiájaként emlékszik rá, hogy 21 éves korában el kellett temetnie egy újszülött gyermekét. A babát súlyos betegség miatt veszítette el.

Az, hogy mennyi esélye van most Péternek arra, hogy ő nevelhesse fel Fannit, számos dologtól függ. Judit letartóztatásban várja a fejleményeket, a büntethetőségét igazságügyi elmeorvosi szakértő vizsgálja. Az biztos, hogy nem gyakorolhatja majd tovább a szülői felügyeleti jogot.

Van remény

Berényi András ügyvéd a Borsnak kifejtette: Péternek a bíróságon kell kezdeményeznie az apaság megállapítása iránti pert.

A kislánytól és a férfitől nyálmintát vesznek, hogy elvégezhessék a DNS-vizsgálatot.

Ezeket az eljárásokat általában soron kívül lefolytatják. Ha bebizonyosodik, hogy valóban Péter a gyermek vér szerinti apja, jó esélye van rá, hogy neki ítéljék.

Az viszont valószínűsíthető, hogy a gyermeket egy időre gyermekotthonba vagy nevelőszülőkhöz küldik, ha nincs a környezetében a gondozására alkalmas személy

– fejezte be a jogász.