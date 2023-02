A törökországi földrengés miatt számos ország, köztük Magyarország is mentőalakulatokat küldött. A csapatok tagjait négylábú munkatársaik is elkísérték a katasztrófasújtott területre - írja a Bors.

A török sajtó immár az évszázad katasztrófájaként beszél a hétfői földrengésről, mely rengeteg emberéletet követelt. A mentési szakemberek, és négylábú segítőik újabb és újabb romokat kutatnak át, törmelékek alá szorult emberek után kutatva.

A mentőkutyák között van Níla is, aki biztos, hogy tudja, milyen segítő kézre várni. A kutya, akit egykor Lujzinak hívtak, szintén a bajbajutottak közé tartozott, mígnem a Tetovált Állatmentők szárnyaik alá vették, és megmentették az életét. Most pedig már ő is ott van a helyszínen, és az életét kockáztatva fésüli át a romokat túlélők után.

"Nagyon büszkék vagyunk rá, gazdájára és minden olyan két- és négylábúra, akik kint küzdenek a bajban. Vannak, akik kínozzák, megölik ezeket a fantasztikus lényeket, ők viszont a saját épségüket kockáztatva életeket mentenek a romok között... Hősök vagytok!!"

- írta a Tetovált Állatmentők a Facebook-oldalán.

A Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület egyik négylábú tagját, Kevlár is Törökországban segédkezik jelenleg. Ám a szövegben olvashatunk a Kóborka Állatvédő Egyesület egykori védencéről is: Gino, a „rossz kutya” senkinek sem kellett itthon. Ausztriában viszont mentőkutya vált belőle.