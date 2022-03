Június 17. és 19. közt rendezik meg az V. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivált - jelentette be a szervező Petőfi Színház igazgatója pénteken a bakonyi megyeszékhelyen.



Oberfrank Pál elmondta: az operettfesztivál nyitányát idén is a Színházkertben tartják, ahová a város sétálóutcájáról, a Kossuth utcáról látványos menettel vonulnak be a fellépők.



A színházigazgató hangsúlyozta: a fesztiválra érkezik Németországból Bajor Ferenc operetténekes, emellett a temesvári és a soproni színházak előadásai is szerepelnek a műsorban.



Kellerné Egresi Zsuzsanna, a színház igazgatóhelyettese arról is tájékoztatott: idén ötödik alkalommal tartják meg az ötödik Lélektől-lélekig érzékenyítő fesztivált április 22-24. között, amelyet a színház gyógyító erejének fesztiváljaként jellemzett. A nyitó produkció a temesvári színház előadása lesz, amely azt a problémát dolgozza fel, amikor máshol kell az embereknek munkát vállalnia, valamint bemutatják Topolcsányi Laura, külön a fesztiválra készült darabját is.



Hozzátette: az összművészeti - kiállítással és kortárs táncprogrammal színesített - esemény idején ingyenes szűrővizsgálatokat is rendeznek, amelynek központjában idén a bőrgyógyászat áll.



Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója jelezte: mindkét rendezvény az Európa kulturális fővárosa program támogatásával valósul meg.



Porga Gyula (Fidesz-KDNP) a megyeszékhely polgármestere elmondta: Veszprémben a Gizella Napoktól a Szent Mihály-napig tart a fesztiválszezon. Azonban a város kulturális aktivitását jelzi, hogy mind időben, mind műfaji kínálatban lehet bővíteni ezt az időszakot - emelte ki, hozzátéve, hogy a Petőfi Színház két rendezvényét az önkormányzat a város kiemelt fesztiváljai közé kívánja emelni.



Ovádi Péter, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a Petőfi Színház a nehéz időszakban iránytűként is szolgál a társadalom számára. A társulat a pandémia idején példaértékű munkát végzett nemcsak a városban, hanem a térségben is rendhagyó programjaival - hangsúlyozta.

Borítókép: Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója a megújult jezsuita kolostor avatásán Balatonalmádi-Vörösberényben 2021. június 22-én.