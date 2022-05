3 alkalommal lesz látható Fábry Sándor összművészeti one man show-ja – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Végy néhány pimasz képet drMáriástól, kutyuld-kavard őket egy jókora LED-falon, hintsd meg az egészet Fábry-javával, adj alájuk slágert, indulót, grúz népdalt, Kvantanamerát és Getnót, csivirintve-csavarintva, vízbe mártva s kicsavarva Váczi Eszter és a Quartet előadásában! Tedd élővé a képeket Vári Bence táncosainak, azaz a Varidancenek segítségével! Főzz mindebbe olyan bohócokat, mint az opálos tekintetű Bozó Andrea, Tóth Jocó és Friedenthal Zoltán, az alternatív szcéna bajnokai, továbbá Szőke András, a taliándörögdi Nurejev

Így, sőt még ígyebbül invitált a sajtóanyag Fábry Sándor eddig soha nem látott összművészeti one man show-jára. De persze az ilyen beharangozónak utánajár az ember, hiszen a szürreális konferanszié mögött kell lennie egy korrekt műsornak, forgatókönyvnek, díszletnek, koreográfiának, de legfőképpen rendezőnek, aki bizonyára a szakma hűvös magaslatáról tervezi és szervezi az eseményeket. Így az újságíró kívánságára a racionalitás keretei között értelmezi a tervezett produkciót. Nos, nem így történt. A várható show pontosan olyan lesz, amilyennek a sajtóanyag ígéri.

Dadaista revü

– fogalmaz Fábry Sándor a próbák közötti kávészünetben.

Van benne tánc, van benne ének, zene, szöveg, szóval stand-up elemek.

Fábry Sándor elmondja:

Számomra is teljesen új dolog készül. És én nagyon élvezem. Amiből nem következik, hogy a közönség is élvezni fogja. Lehet, hogy szétverik a házat, lehet, hogy magunknak játszunk. Egyelőre három előadást tervezünk. Május 9-10-11-re lehet jegyet váltani, de ha szabad egy kicsit álmodoznom, akkor lesz folytatása is.

Az Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkára címen megjelent album drMáriás és Fábry Sándor közös munkája. Groteszk képek, abszurd szövegek. A hátborzongató festmények mellett a szövegvirtuóz gondolatai, történetei, széljegyzetei, kommentárjai, poénjai sorakoznak.

Egy véletlensorozat eredménye lesz ez a színpadi show. Annak idején drMáriás több kiállításán is tartottam megnyitót, tárlatvezetést. Akkor találtuk ki, hogy próbáljuk egy könyvbe beletenni azokat, amiket én ott elmondok. Majd jött az ötlet, hogy a könyvből valamifajta revüt csináljunk. Most valósítjuk meg az elképzelést

– magyarázza az előadó.

Az Akvárium nagytermében egy óriási LED-falon jelennek majd meg drMáriás képei. Ezek a képek megmozdulnak, kiteljesednek, színpadra keverednek, színészek, táncosok énekesek teszik elevenné a festményeket. Bent a teremben most éppen a Varidance csoport próbál Szőke Andrással, aki Lenint alakítja. A jelenetben Lenin és a tanítványai kilépnek a képből (érdekes módon minden tanítványnak kecskeszakálla van), és egy Csajkovszkij-balettrészletet adnak elő.

A showman elmondja, hogy az album 140 képe persze nem fog felbukkanni a színpadon. 10-12 jelenetet terveznek, azok sem mind kapcsolódnak a könyvhöz. A próbateremben Váczi Eszter és zenekara játszik. Többek között az ötvenes évek nagy slágerét, Hollós Ilona Csokoládéját énekli:

Csoko-csoko-csokoládé, ó, signora, vegyen magának, a fiának.

Az előtérben 4 fiatalember lengeti ballonkabátját, táncol, ugrál, figuráz.

Ez a szatírok tánca. Tudniillik nemcsak politikusok és történelmi alakok szerepelnek a darabban, mint Lenin, Sztálin, Che Guevara, hanem például Madonna és Berki Krisztián is, aki ugye a herevasalásáról lett ismert. Most az ő elhíresült szépészeti innovációja nyomán megszületett jelenetet próbáljuk

– mondja el Fábry Sándor.

A művész urat közben a színre szólítják. Azt fogják elpróbálni, mi lenne, ha már előadása közben indulna a zene. Fábry Sándornak ugyanis minden jelenethez lesz mondanivalója. Ez alkalommal hűségesen követi a könyvben olvasható szöveget.

Már halálos áldozatok is vannak a médiaundormány követői között. Különösen az ország elmaradottabb részeiben, Ormánság, Viharsarok, Ózd. Belép a zene. Herevasaló körök alakultak szektás jelleggel. Barkácshajlamú férfiak ügyködnek egymáson kvázi tanulópárokként. Nem. Ez így nem lesz jó

– pillant a zenekarra.

Bocsánat, mi tévedtünk.

Hamarosan újra próbálni hívják. Ez alkalommal két, virágokkal díszített aranyszínű bevásárlókocsi kerül elő. Az egyiken Fábry, a másikon Váczi Eszter áll. A kocsikat táncosok mozgatják, a felbúgó zene ritmusára mintha keringőt járnának. Miközben a dizőz oroszul énekel, a férfi virágszirmokat szór elé, s időnként kölnivel locsolja. Szerelmes jelenet a késői Brezs­nyev-korszakból Fábry Sándor fantáziáján átszűrve.

Hogy miért aktuális?

– kérdez vissza a jelenet után. Megvonja a vállát, ráncolja a homlokát.

Tudja, én nagyon szeretem ezt a játékot. A szívemből jön. Mindent beletettem, amit beletehettem. Lehet mondani, hogy ez az előadás valamifajta vízió a XX. század második feléről. Ez volt az életünk. Ma minden barátom történelmi könyveket olvas éjjel-nappal. Nem azért, mert amatőr történésszé akarják magukat képezni, hanem azért, mert meg szeretnék tudni, hogy mi történt velünk. Hát én most elmesélem. Igaz, meglehetősen groteszk, szürreális módon. De vajon el lehet mesélni másképp, milyen volt az elmúlt hetven esztendő?

– teszi fel a kérdést Fábry Sándor.

