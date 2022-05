Mint elhangzott,

a pandémia miatti két év kihagyás után visszatérő Szigeten augusztus 10-től 15-ig koncertet ad például Dua Lipa, Justin Bieber, az Arctic Monkeys, a Tame Impala, Calvin Harris, a Kings of Leon, a friss Grammy-díjas ausztrál Rüfüs du Sol és Stromae.

Számos programhelyszín más helyen várja a látogatókat, és lesznek újak is.

"Az elmúlt két évet az egész hazai zeneipari és fesztiválszervező szakma megszenvedte, néhány változás az idei Szigeten emiatt is van. Ezentúl nem lesz mínusz egyedik és nulladik nap, ugyanakkor a hatnapos fesztivál valamennyi programhelyszíne végig aktív lesz" - jelentette ki Kádár Tamás. Hozzátette, hogy a korábbi hét fesztiválnap csökkentése eggyel a III. kerületben élők igényeinek figyelembevételével is történt, illetve "óvatosabbak és kimértebbek" a kockázatvállalás terén is.

A főszervező szólt arról, hogy jól fogynak elővételben a jegyek és a bérletek, így több teltházas nap is lehet. Kádár Tamás beszámolt arról, hogy

a beléptetési rendszer a K híd belső oldalára kerül át és újratervezték a belső forgalmat is, a távozáskor a lehető legbiztonságosabb módon oldják meg a forgalomirányítást. A Buda felé eső oldal természetvédelmi területét idén lezárják a vendégek elől.

52 országból érkeznek fellépők, mintegy ezer program lesz. Marad a Sziget zöldügyi elkötelezettsége, tovább javul a hulladékgazdálkodás, csökken a környezeti teher, és telepíteni kezdenek egy széndioxid-kompenzációs erdőt.

A fesztivál jövőjét a fővárossal kötött 5+5 éves megállapodás biztosítja. Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója elmondta: a Sziget a főváros egyik legmenőbb turisztikai attrakciója, jó hírünket viszi a világba. "Létrehoztuk közösen a Budapest-kártya Sziget Edition-jét, amely ingyenes tömegközlekedést, fürdőlátogatást biztosít a vendégeknek, emellett felhívja a figyelmet a főváros felfedezésre váró pontjaira".

Csiszár Virág, a fesztivál nemzetközi booking menedzsere kitért arra, hogy a nagyszínpad utáni második legnagyobb programhelyszínen, a FreeDome (korábban A38) sátorban például Caribou, Jungle, a Fontaines DC vagy Princess Nokai ad koncertet, az elektronikus zene két fő állomása a Samsung Colosseum és a Party Aréna, utóbbi a hivatalos nyitóbuli helyszíne lesz a holland Q-Dance-szel, illetve a záróbulijé is az Elrow-val.

A magyar zenei kínálat koncepciója megváltozik, a hazai zenekaroktól azt kértük, hogy máshol nem látható, egyedi produkciót hozzanak a Szigetre

- tette hozzá Csiszár Virág.

Kardos József programigazgató megjegyezte, hogy két nagyszínpados koncert között ismét lesz Love Revolution Special-program, amelynek keretében performanszok, előadások láthatók és hallhatók: Boyan Slat az óceánok vizének megtisztításáról beszél, énekel a Superar gyerekkórus, a zárónapon a katalán Kamchatka társulat a menekültek problémáira hívja fel a figyelmet.

Új színpad lesz a dropYard (a hiphop, a break és az urban style helyszíne), az Európa Színpadon a feltörekvő zenekarok lépnek fel, világzene pedig a Global Village-ben lesz hallható: az itteni fellépők között lesz mások mellett az Amsterdam Klezmer Band, a Volosi, Mamani Keita, de naponta kétszer itt lesz látható a vietnámi vízi bábszínház műsora is.

A tánc- és színházprogram külső helyszíneken, két szabadtéri színpadon lesz elérhető, a Magic Mirror sátor számos különleges produkciója között lesz Scott Maidment Szigetre készült show-ja, a Nagy Utcaszínház előadásait esténként a katalán Sacue társulat adja.

Újságírói kérdésre válaszolva Kádár Tamás hangsúlyozta: a programban számos orosz fellépő lesz, közülük is kiemelkedik Nina Kraviz, aki a Samsung Colosseumban lép fel. Kádár József arról beszélt egy másik kérdésre, hogy a Sziget történetében először idén palesztin fellépő is lesz, a ramalláhi cirkusziskola csapata, amely a Cirque du Sziget helyszínen mutatja be előadását másik négy társulattal együtt.

A főszervező végül arra is kitért, hogy korlátozásmentes fesztiválszezonban bíznak.

Jelenleg nincsenek érvényben a koronavírus-járványra vonatkozó hatósági előírások, és reméljük, hogy a fesztivál idején utazási korlátozások sem fognak minket érinteni.