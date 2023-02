10 órától a Rendezvényteremben a kézműves asztaloknál készíthetnek a gyerekek szemüvegeket, álarcokat különféle mintákkal, maszkokat gipszszalagból, amit aztán még ki is festhetnek vagy akár busóálarcot is. Olyan különlegességek elkészítésére is lehetőségük lesz, mint a barokk papírszínház természetesen szereplőkkel együtt.

Ha pedig elkészültek az alkotások, különleges interaktív játékokkal várják a szervezők a kicsiket és a nagyobbakat a nap folyamán. A kézműves és interaktív programok ingyenesen látogathatók, de regisztrációhoz kötöttek!

Fotós: Kárász / Forrás: Várkert Bazár

11 órától a Makám Zenekar ad koncertet Bogárbál címmel. A Makám Zenekar interaktív családi műsora az állatvilág és az ember, különösen az állatok és a gyerekek kapcsolatát mutatja be. A koncerten játékos formában kerül közel a nagyvároshoz szokott gyerekekhez a természet, az erdő, mező, tó, folyó, s a benne élő állatok. A dalok nem csak a legkisebbeket szólítják meg, hanem játékra hív kicsit és nagyot egyaránt.

A Makám Zenekar az etno-folk és világzene egyik legrégibb hazai képviselője. Korszakain átível a hagyomány és a modernitás kettőssége. Zenéjükben a távol-keleti, a balkáni az afrikai zenék mellett a jazz és a kortárs zene hatása is fellelhető. Legújabb korszakát a magyar népzene archaikus formái és a dal újrafelfedezése jellemzi. A Bartók és Kodály nevével fémjelzett örökség, az archaikus kultúrák és a kor zenei elemeinek szintézise a Makám változatlan hitvallása.

Fotós: Krulik Marcell / Forrás: Várkert Bazár

Délután 16 órától hangszersimogató várja a kis virtuózokat, játékos hangszerbemutatón vehetnek részt, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt meg is szólaltathatják a különböző hangszereket. Mindez pedig egy mini-koncerttel egybekötve ad teljes képet a hangszerek klasszikus zenében betöltött szerepéről, és játékos formában viszi közelebb a közönség fiatalabb és idősebb tagjait ahhoz, amit a zene varázsa az emberiség számára jelent.

Közreműködnek: Bábel Klára, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólóhárfása Bojta Zsuzsanna, Bach Mindenkinek Fesztiváldíjas énekművész Demeniv Mihály harmonikaművész, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanára Horváth Bence, a Magyar Állami Operaház szólótrombitása Miskolczi Anita, a Magyar Állami Operaház csellóművésze.