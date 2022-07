Benedek Tibor 1972. július 12-én született Budapesten, apja a Kossuth-díjas színész, Benedek Miklós. Ötéves korában édesanyja vitte el úszni gerincproblémái miatt, vízilabdázni a Központi Sportiskolában kezdett. 1989-től az Újpest csapatát erősítette, ezután 1996-ban Olaszországba szerződött, ahol az Assitalia Roma, majd a Pro Recco játékosa volt. 2004-től ismét Magyarországon, a Honvédban játszott, 2007 őszén újra a Pro Recco csapatához igazolt. Az Újpesttel LEN Kupát, Szuperkupát és BEK-et, a Pro Reccóval Bajnokok Ligáját, majd Euroligát is nyert. Hatszoros magyar bajnok (1991, 1993, 1994, 1995, 2005, 2006) és hatszoros olasz bajnok (1999, 2002, 2008, 2010, 2011, 2012) volt.

Nemzeti színekben már fiatalon letette a névjegyét. 1989-ben az ifjúsági Európa-bajnok csapat tagjaként Isztambulban az oroszok elleni 8-7-es győzelemből hét góllal vette ki a részét, a junior világ- és Európa-bajnokságról bronzéremmel tért haza.

A nemzeti együttesnek 1995-től éveken keresztül csapatkapitánya volt. Öt olimpián szerepelt: 1992-ben Barcelonában hatodik helyen végzett a csapattal, s 21 találattal ő lett a torna gólkirálya. Négy évvel később Atlantában negyedikek lettek, és ismét ő dobta a legtöbb gólt. Ezután a sportág újkori történetében példátlan módon a válogatottal sorozatban háromszor, 2000-ben Sydneyben, 2004-ben Athénban, majd 2008-ban Pekingben lett aranyérmes (korábban csak 1908 és 1920 között a britek győztek három egymást követő ötkarikás játékon), s Benedek Tibor egyike lett a vízilabdázás tíz háromszoros olimpiai bajnokának.

2003-ban Barcelonában világbajnokságot nyert, 1998-ban és 2005-ben világbajnoki ezüstérmes, 1991-ben pedig bronzérmes volt. Az Európa-bajnokságokról egy aranyérme (1997), két ezüst- és három bronzérme volt, emellett világkupa- és kétszeres világliga-győztes lett. A válogatottól a 2008-as pekingi olimpiai győzelem után köszönt el végleg, csúcsot jelentő 437 találkozóval a háta mögött.

A balkezes klasszist, aki akkor a világ egyik legjobb játékosa volt, 1999-ben pozitív doppingeredmény miatt nyolc hónapra eltiltották, ezért lemaradt a válogatott azévi Európa-bajnoki győzelméről. Benedek elismerte, hogy hibázott, mert nem jelentette be, hogy bőrbetegségére olyan kenőcsöt használt, amely minimális mennyiségben tiltott összetevőt tartalmazott. 2005 májusában szívritmuszavara miatt lemondta a válogatottságot, egészségi állapota 2007 februárjától újra lehetővé tette a szereplést.

Budapest, 2017. augusztus 11. Benedek Tibor, a Millennium csapatnéven induló magyar válogatott játékosa (j2) és az amerikai Jim Hassett a masters korosztályú vizes világbajnokság vízilabdatornájának Millennium - Darkside mérkõzése végén a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2017. augusztus 11-én. MTI Fotó: Czagány Balázs

Forrás: Czagány Balázs

Az élsport mellett a tanulásra is figyelmet fordított: 1991-ben a Testnevelési Főiskolán edzői oklevelet szerzett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakos hallgatójaként 2006-ban vehette át diplomáját. Az edzői munka már visszavonulása előtt is érdekelte, 2010-től Kemény Dénes szövetségi kapitány segítője volt. A férfi válogatott szövetségi kapitányi posztját 2013. január 10-től 2016. december 31-ig töltötte be, irányításával az együttes 2013-ban világbajnok, 2014-ben a budapesti Európa-bajnokságon második, a 2016-os riói olimpián ötödik lett.

Benedek Tibort 2016-ban beválasztották a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségébe. 2017-től az UVSE Vízilabda Sportegyesület szakmai igazgatójaként, a 2018/19-es idénytől vezetőedzőjeként dolgozott. 2017-ben a budapesti Masters világbajnokságon a Millennium vízilabda csapattal aranyérmet szerzett.

Négyszer (1992, 1993, 1994, 2002) választották meg az év legjobb magyar vízilabdázójának, 2000-ben beszavazták az évszázad magyar vízilabda-válogatottjába, 2013-ban őt választották meg az év legjobb magyar szövetségi kapitányának.

Nagyvárad, 2016. április 26. Benedek Tibor szövetségi kapitány a férfi vízilabda világliga A csoportjában, az 5. fordulóban játszott Románia - Magyarország mérkõzésen a nagyváradi Ioan Alexandrescu uszodában 2016. április 26-án. A magyar válogatott 15-7-re gyõzött, így továbbra is versenyben van a csoportelsõségért, ezáltal pedig a júniusi szuperdöntõs részvételért. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Forrás: Czeglédi Zsolt

2000-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehette át. 2008-ban Budapest díszpolgára lett, 2015-ben bekerült a vizes sportágak Hírességek Csarnokába (ISHOF), 2016-ban tenyérlenyomata felkerült a Magyar Sportcsillagok Falára.

Budapest, 2020. június 18. A súlyos betegség után, életének 48. évében elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó emlékére tartott gyertyagyújtás résztvevõi a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodánál 2020. június 18-án. MTI/Mónus Márton

Forrás: Mónus Márton

2020 májusában bejelentette, hogy visszavonul minden vízilabdával kapcsolatos tevékenységtől. Benedek Tibor életének 48. évében, súlyos betegség után, 2020. június 18-án hunyt el. Az év júliusában az UVSE vízilabdacsapatának címerébe bekerült a monogramja, valamint a 8-as sapkaszámát szimbolizáló jel. 2020 decemberében a Total Waterpolo szaklap az elmúlt húsz év legjobb vízilabdázójának választotta. 2021-ben az olaszországi Reccóban - amelynek díszpolgára - felavatták emléktábláját és sétányt neveztek el róla. A 2022-es vizes világbajnokság mérkőzésein a legjobb játékosnak járó különdíjat róla nevezték el.

Borítókép: Benedek Tibor a Millennium Masters játékosa a vízilabda All Star-gálán a Duna Arénában 2018. július 31-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd