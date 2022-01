Az Év Sportolója Gálán jelent meg először együtt Szabó Zsófi és Shane Tusup, az estéről két közös képet is mutatott oldalán a műsorvezető. Egy ideig csak pletykálták a rajongók, hogy barátságnál több alakult ki köztük, de a pár igyekezett kerülni a nyilvánosságot, ritkán mutatkoztak együtt - még így is egyre több részlet látott napvilágot kapcsolatukról. December elején vállalták fel, hogy együtt vannak, és azóta már közös képeket is látni róluk közösségi oldalaikon. A műsorvezető újabb képén félmeztelen, egy szállodában készült a fotó - szúrta ki az Origo.