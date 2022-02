Szirota Jennifer viszonylag ritkán osztja meg gondolatait a közösségi médiában. Időnként őt is elragadják az érzelmei, melyekről a rajongóknak is mesél – így tett a közelmúltban is. A vásárosnaményi énekesnő nem csak szólóban szokott színpadra állni, több formációval is rendszeresen fellép. Többször is említette már, hogy mindezek közül egyik kedvence, amikor a paszabi autentikus roma zenét játszó Parno Graszt és a ska műfajt képviselő Bohemian Betyars közös koncertjein ragadhat mikrofont.

A cél messze

Nemrég a budapesti Müpában lépett fel a két együttessel, a buliról készült fotókat megosztva pedig egy bejegyzésben címszavakban mesélte el, mit is jelent számára egy fellépés: heves szívdobogás, szellőszerűen érkező nyugalom, belső hangok és a hála érzése járja át ilyenkor.

– Az út a lehető legszebb! A cél messze még, a türelmet gyakorlom, és ezt így teljes egészében imádom, mert ez vagyok én – zárta gondolatait Jennifer.