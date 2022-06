Gáspár Virág, az immár nyíregyházi kötődésű influencer, Gáspár Evelin testvére, egy podcastben adott interjút Lakatos Leventének, akivel többek között arról is beszéltek, hogy a fiatal lányt rengeteg bántás éri a mindennapokban, emellett az is kiderült, hogyan élte meg édesapja mentális gondjait. Győzike lánya a szerelemről, a jövőről és az önbizalomhiányáról is őszintén vallott.

Érdekli a divatszakma



Virág jövőbeni terveiről is beszélt, miután az iskolából már csak a szóbeli érettségi vizsgái vannak hátra. Mint mondja, egyelőre nincs konkrét elképzelése a továbbtanulással kapcsolatban, habár jelentkezését már beadta az egyetemre, és B, illetve C terve is van. Virág szeretne pszichológiát tanulni, emellett érdekli a divattervezői szakma, és saját bevallása szerint remekül is főz – amit édesanyjától, Beától örökölhetett.

A divatvilág már hatéves kora óta foglalkoztatja Virágot, nagyon szeretne például saját ruhakollekciót tervezni, ám mint mondja, egyvalami visszatartja.

Nagyon érdekel, csak úgy vagyok vele, hogy itt van egy-két influenszer – nem akarok neveket mondani –, meglett a bizonyos követőjük, aztán nekik már van egy kollekciójuk a semmiből. Gondolkoztam, hogy ehhez ki kell járni hat évet? Nekem van nevem is, de akkor minek tanuljak? Nem tudom.

– elmélkedett Győzike lánya, aki ezután belátta, hogy habár jobb, ha van az embernek képesítése, és nagyon érdekli a divatvilág szakmai része is, de egyelőre nem látja, mi lesz vele a jövőben.

Mindennapos téma a lakodalom



Virág már két és fél éve van együtt kedvesével, Krisztiánnal. A fiatalok egy buli alkalmával ismerkedtek össze, ám az eljegyzés és a családalapítás inkább édesapjánál igazán népszerű téma. Győzike lánya egyelőre egyiken sem gondolkozik igazán, habár elképzelése szerint egy-másfél év múlva szívesen fogadná szerelmétől a nagy kérdést, és persze egy gyűrűt.

A lagzit még nem szeretném, ahhoz egy ilyen három-négy év kellene, hogy összeszedjem fejben, meg hogy oda eljussak, hogy én tényleg férjhez menjek.

A gyerekvállalással kapcsolatban Virág elmondta: nem kifejezetten van oda a kicsikért, egyelőre egyáltalán nem tudná elképzelni magát anyaként. Szerinte arra harminc éves kora után kerülhetne sor, addig szeretne élni, és dolgozni.

Én még nem érzem magam úgy, még én is gyerek vagyok.

– teszi hozzá Virág.

Nincs rendben az önbizalma



Virág a legutóbbi, több mint húsz kilós fogyásáról is mesélt. Mint mondja, gyerekkora óta szenvedett a túlsúlytól, és habár egyszer sikerült leadnia magáról némi súlyfelesleget, az a középiskola alatt visszajött, de mostanra attól is sikeresen megszabadult. Sőt, mára nem érdekli a súlya, elengedte a témát, ennek ellenére két szépészeti beavatkozást is tervez a jövőben.

Kiskorom óta az orromat nagyon szeretném megműttetni. Voltam is konzultáción, és szeretném még a mellemet is, mert okés, hogy fogytam, meg minden, de úgy vagyok vele, hogy nő vagyok, és ha veszek fel bikinit, akkor legyen már mellméretem!

– vallotta be Virág, hozzátéve: egyáltalán nem a hatalmas méretekben gondolkodik.

– Nem szeretnék mű lenni, csak annyira, hogy tudjak bikiniben lenni – magyarázta.

Forrás: borsonline.hu / Lakatos Levente