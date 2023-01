Pap Dorcival óriásit fordult a világ, mióta haza jött az Exatlon forgatásáról, Dominikáról! A fiatal lány többek között a Dancing with the Stars műsorában is megmutatta, nem csak az akadálypályákat veszi gond nélkül, tánctudása is irigylésre méltó. Idén azonban újabb szerepben láthatjuk Dorcit, Majka és Pápai Joci szexi cicájaként.

- Nagyon fárasztó volt a forgatás, sokat dolgoztunk egy nap, de ettől függetlenül imádtam az egészet, nagyon jól éreztem magam a fiúkkal. Úgy gondolom, hogy könnyen sikerült beilleszkednem, Majkáék nagyon befogadóak voltak, és egy pillanatra sem éreztették azt velem, hogy nem örülnének nekem, vagy ne lenne ott a helyem köztük. Segítettek mindenben, gyorsan összehangolódtunk, sokat hülyéskedtünk, nevettünk, jókat szórakoztunk!- kezdte lapunknak Dorci, aki azt is elárulta, mi lesz a pontos feladata a két nagyszájú zenész között.

Én leszek a segítőjük, én mutatom be a játékosoknak a nyereményüket, ahogy a két fiú hív engem: a műsor szexi cicája.

Érdekli a műsorvezetés

Dorci kérdésünkre elárulta, a Zsákbamacska forgatása meghozta a kedvét a televíziózáshoz, azon belül is a műsorvezetéshez. Bár eddig csak versenyzőként láthatták a nézők, valószínűleg az sem okozna neki problémát, ha mikrofonnal a kezében kellene felkonferálnia egy-egy műsort.

- Számomra nagyon izgalmas volt ez az egész, hiszen én eddig csak szereplőként vettem részt műsorokban, most viszont teljesen belelátok a másik oldalba, és más szerepben vagyok. Most már egyre jobban érdekel ez a vonal is igen, szívesen kipróbálnám magam más területein a tv-nek, bízom benne, hogy lesz még rá lehetőségem - árulta el.

Táncversenyen indulna

Azt kijelenthetjük, hogy Dorcit különleges tehetséggel áldották meg. Elég csak az Exatlonra gondolnunk, ahol két évadban is a döntőig jutott, de a Dancing with the Stars műsorában is a dobogó harmadik fokára állhatott Baranya Dávid mellett. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy komolyabban is elkezdjen foglalkozni a tánccal, arról nem is beszélve, hogy még egy profi-amatőr versenyre is benevezne.

A tánc nagyon hiányzik, nem is hagytam abba a Dancing után, továbbra is odáig vagyok érte, viszont most a Zsákbamacska forgatása alatt muszáj volt szüneteltetnem, mert a napi 10 órás forgatások mellett sajnos nem tudtam sehova beilleszteni a tánc órákat. Remélem utána tudom folytatni, és ha igen, akkor mindenképp tervben van legalább egy Pro-am verseny is - árulta el a TV2 sztárja.

Forrás: borsonline.hu