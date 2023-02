Az utóbbi időben elszaporodtak a közösségi oldalakon az olyan képek, melyeken gyakorlatilag teljesen felismerhetetlen a tulajdonosuk. A különböző "szépítő" applikációk miatt többen is felszólaltak már, és most Szabó Zsófi is próbált hozzájuk csatlakozni, akit többször ért a túlszerkesztett képei miatt kritika.

Forrás: nstagram

Amikor azt mondják, nem is úgy nézel ki, mint a fotókon... Ez egy videó, baby!

– írta a poszthoz Szabó Zsófi, aki vélhetően a poén kedvéért egy olyan filtert is használt, amivel alig lehetett ráismerni.

Sokaknak nem tetszett ez a humor, és egyre többen kritizálják. "Most filter nélkül is, légyszi!" - írta valaki, "Ha nincs kiírva, azt sem tudom, ki ez..." - szúrta oda egy másik hozzászóló.