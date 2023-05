Nem csitul a botrány Opitz Barbi és Serleg Albert körül. Az énekesnő kiáll szerelme mellett, akármilyen súlyos vádakkal is illette a fiút Barbi édesapja. A napok óta tartó üzengetések után most megszólalt Barbi nővére is.

Én szeretnék ebből kimaradni és a saját családomra koncentrálni. Egyszer már elmondtam, mit gondolok erről a kapcsolatról, ennél jobban nem akarok a húgom életébe beleavatkozni. Nagyon sajnálom, hogy ő másként látja a dolgokat... Ettől függetlenül az interneten tartjuk a kapcsolatot, olykor szoktunk érdeklődni egymásról, és nagyon ritkán látogatóba is hazajön. Nyoma van, hogy Barbira rátörte az ajtót, betört az ablak, számtalanszor megverte, zsarolja. Ezzel nem lesz ennyivel elrendezve, Barbi fél tőle. Életveszélyes

- mondta az énekesnő testvére.

Forrás: life.hu