Pár hónappal ezelőtt még olyan kommenteket kapott Nemazalány, vagyis Halastyák Fanni, hogy hagyja abba a plasztikázást, mert teljesen eltorzult a feje. Az énekesnő eleinte csak nevetett a durva hozzászólásokon, végül nagyon kiakadva bevallotta: nagyon sokat hízott, ettől változott meg ennyire az arca.

Nemazalány a stressztől fogyott le

De aztán jött a szakítás és egyszer csak azt lehetett látni, hogy Fanni kivirult, újra csúcsformában van.

„Az, hogy ennyit fogytam, az a stressznek köszönhető” – vallotta be élő videójában a TikTok oldalán Nemazalány Fanni.

Ezért nem szoktam ezekre a kérdésekre válaszolni, mert ez nem egy egészséges folyamat volt, amit meg kellett volna osztanom veletek, vagy közvetítenem ezt bárkinek. Ez nem egészséges, ne csináljátok utánam, ne stresszeljetek. Legyetek boldogok és egyetek! Én is nagyon szeretek enni, imádok enni! Persze nem mondom azt, hogy nem örülök a fogyásnak, mert kellett egy kicsit, de nem ezen az úton!

Az énekesnő élőzés közben rengeteg írásos bókot kapott, aminek nagyon örült. Persze kérdések is érkeztek, az egyik kommentelő arra volt kíváncsi, szeret-e főzni.

– Imádok főzni, kérdezem is tőletek, ha lenne egy éttermem, eljönnétek? Kipróbálnátok? Rengeteg specialitásom van, annyi, hogy az hihetetlen!

Megviselte a szakítás

Tavaly hatalmas volt Fanni öröme, amikor párjával, Szlépka Arnolddal megnyerték az Ázsia Expresszt, ezzel 10 millió forintot is bezsebeltek. Idén pedig a Párharc műsorra mondtak igent, le is ment a forgatás, de a sajtótájékoztatón bejelentették: szakítottak. S bár mindketten azt mondták csendben, barátként tudtak külön menni, az énekesnő később bevallotta: nagyon megviselte a szakítás. Nyilván a stresszes fogyásához ez is hozzájárult…

Forrás: metropol.hu