Mészáros Árpád Zsolt hosszú és szívszorító bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán szombat délelőtt - írta a Bors. Ebben árulta el, hogy 23 évnyi "szerelem", és közös munka után elválnak az útjaik az Operettszínházzal. A nyíregyházi színész az okait is elárulta a szakításnak, és kifejtette azt is, hogy reméli, hogy még egyszer keresztezik egymást útjaik az Operettszínházzal és a Büfével, amelynek sarkába beköltözött 23 évvel ezelőtt. Emellett egy jó hírrel is érkezett, ugyanis az 50. születésnapját így a családja körében fogja tölteni a munkája helyett március 23-án, amely egyben a Színházak éjszakája, és a színész születésnapja is.

Elválunk: 23 év után 23-án, az 50. szülinapomon a Színházak éjszakáján el kell válnom az Operettszínháztól… Így a családommal töltöm ezt az estét…❤️ Is… Nagy szerelmeimtől kell megválnom: Rifftől a West Side Storyból, Mozarttól, a Rómeó és Júlia Benvoliojától, A menyasszonytánc Andrásától, Rudolftól, Lefoutól a Szépség és a szörnyetegből, az Abigél Kuncz Ferijétól, elválok az Oltári srácoktól, hello Hello! Igen?!, Ibusár, Csárdáskirálynő, La mancha lovagja, Sybill ..stb – Isten veletek. 😞😓Megannyi gyönyörű élmény ér véget a velem beharangozott Jekyll és Hyde-dal - aminek csak a promóciójára használtak… A jelek - értsd: a jelenlegi vezetőség magabiztos, teljes érdektelensége - (hatalmuk álltál rám nem kényszeríthető szakmaisága)…arra figyelmeztettek, hogy itt már nincs helyem, szerepem, lehetőségem… Szüleim mindig az őszinte emberségre és soha nem az érdekek mögött meglapuló lehetőségek kihasználására neveltek, de a világunk megváltozott… Sajnálom… Szívszakadva, de az egészségi állapotom és a szeretett családi hangulat megtartása érdekében - no meg az égi számok miatt: 23 év után 23-án, a Színházak éjszakáján lettem 50 éves (bár „odabenn” ezt is elfelejtették) - az utolsó utáni pillanatban arra ösztökéltem becsületem és szakmai alázatom, hogy ezek megtartásával ❣️a döntést bármennyire fájó, de megtegyem. Köszönöm a sok élményt, sikert, a sok munkatárs és barát segítséget még a legnehezebb napokban is.

-írt a bejegyzésben.