A nyíregyházi Nemazalányt nem hiszem, hogy bárkinek is be kellene mutatnunk, de ha valaki mégsem ismerné, akkor erős bemutatkozásként élhetjük meg legújabb Instagram posztját! Három friss képet osztott meg magáról, mely teljesen megigézte a rajongókat. Nem is csoda, ugyanis a fekete ruhaköltemény kiemeli minden báját!

A csinos énekesnő mindig is elvarázsolta rajongóit érzéki képeivel, és most sem volt ez másként. Rengeteg szivecskét és bókott kapott Fanni:

"Hű de szép nő vagy 😉😊😍😎"

"Dög vagy Fanni❤️🔥"

"Gyönyörű vagy 😍😍🍯❤️❤️❤️🔥🔥💐😘😘"

Úgy tűnik, hogy nem lőtt mellé most sem a ruha választásnál.