– Mindegyikhez szabványméret társul, az 1,5 négyzetmilliméterestől egészen a 2,5-ösig vagy a 4-esig. Vannak persze jóval magasabb értékek is, de lakásoknál általában az említetteket használják. Régebben alumínium- vagy rézvezetékkel is szereltek kommunális rendszereket, azaz lakásokat, sajnos ma is nagyon sok ilyen ingatlan van még. Ha spórolni akartak, a legkisebb keresztmetszetűeket rakták a falakba, ezek pedig már nem biztos, hogy tolerálnak egy 16 amperes fogyasztót, vagy egy dugaszolóaljzatot. Sajnos az idő elteltével a kötések biztonságossága is romlik, a vezetékek oxidálódnak, szaknyelven szólva megnő az átmeneti ellenállásuk, és mint egy fogyasztónál, elindul a túlmelegedés.