Nyírbogátra költöztek, ahol a háziállatok s a gyümölcsöskertjük gondozása rengeteg munkával járt. Egyetlen lányuk született, Margit. A családfő (Csüllög András) 1986-ban elhunyt, s mivel ekkor már a gyermekük is külön családot alapított Fehérgyarmaton, Manyi néni magára maradt. 2013-ban költözött be ő is Fehérgyarmatra, s azóta is itt él a lányával. Az évek alatt két unokája és két dédunokája született, akik gyakran meglátogatják.