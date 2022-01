Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni Szabolcs megyét a fináléban, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos!

A Tündérszépek országos szépségversenyre már december 15-től jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek.

Most megmutatjuk, kik a legújabb jelentkezők:

Halász Noémi 18 éves és Kántorjánosiból jelentkezett:

A 21 éves Baracsi Ildikó Fehérgyarmatról nevezett a versenyre:

A 18 éves Kálmándi Nikolett Kemecséről jelentkezett:

Ha neked is sokszor dicsérik a szépséged, vagy naponta halmoznak el bókokkal, akkor itt az ideje, hogy ezt a világnak is megmutasd!

Jelentkezz most szépségversenyünkre, ahová saját fotókkal is nevezhetsz, de ha szeretnéd, profi fotósaink is elkészíthetik fotósorozatod.

Legyél te 2022 Tündérszépe!