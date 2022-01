Itt a lehetőség, hogy megmutasd szépséged a világnak!

Nevezz az országos szépségversenyre, ahol dicsőség mellett nyeremények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás, értékes mobiltelefonok. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de aki kéri, annak profi fotóssal készítjük első saját fotósorozatát.

Ha már jelentkeztél és izgulsz a fotózás miatt, íme néhány tipp fotósainktól, hogyan is készülj fel, hogy a legjobb formádat hozhasd a kamera előtt:

1. Semmiképp ne sminkeld túl magad, a természetességed hangsúlyozd!

2. A fotózáshoz választott ruhák előnyösek legyenek számodra és kényelmesen érezd bennük magad, hogy könnyen mozoghass a kamera előtt.

3. Nehéz néhány kép alapján megmutatni ki is vagy, de törekedj rá, hogy kihangsúlyozd a stílusod, előnyeid.

4. Nyugodtan légy önmagad még ha az extravagáns is.

5. Figyelj, hogy a ruhák ne legyenek gyűröttek!

6. Ne menj gyantázni és szoláriumba a fotózás előtt!

7. Semmiképp ne egyél puffasztó ételt!

8. Kipihenten érkezz!

9. Ne szégyellj ötletek után nézni, hogy mások hogyan mozognak a kamera előtt!

10. Hallgass a fotósra, hogy a legjobbat hozhassa ki belőled!

Tudnivalók

Az országos szépségversenyre 18–29 év közötti hölgyek jelentkezhetnek.



A verseny megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést.

