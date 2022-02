Közeleg az egyik legnépszerűbb, az 1990-es évektől hazánkban is egyre elterjedtebb angolszász ünnep. Valentin-napon a szerelmesek megajándékozzák párjukat, romantikus üzenetekkel kedveskednek egymásnak.

Az idén február 14-e hétfőre esik, így minden bizonnyal sokan már a hétvégén meglepik kedvesüket virággal, édességgel vagy ékszerrel, esetleg egy szív­melengető gyertyafényes vacsorával. Persze ilyenkor vannak, akik az utolsó pillanatra hagyják az ajándékvásárlást...

– Bár olykor-olykor a nők is vásárolnak virágot Valentin-napra, elsősorban férfiak fordulnak meg nálunk ilyenkor. Míg régebben főként a szerelem jelképének számító vörös rózsa volt a sláger, ma már az élő virágot és a különböző trendtermékeket egyaránt keresik – mondta el elöljáróban Kóka Ágnes. A nyíregyházi Natural Style virág- és ajándékbolt üzletvezetőjétől megtudtuk: az idei nagy kedvenc a különböző színű rózsák mellett a tulipán, amit korábban inkább nőnapra vittek. Emellett az egyfajta virágból kötött és a vegyes csokrok, illetve boxok is népszerűek.

Különlegeset, de azonnal

– Óriási az igény az örökrózsára, ami néhány évvel ezelőtt jelent meg a boltokban. Ez a tartós, műanyagból, selyemből, gumiból készült termékekkel ellentétben igazi virág, amiből speciális eljárással kivonják a nedvességet, így hosszú időn át olyan mutatós, mintha frissen szedték volna.

Ágnes azt tapasztalta, hogy nagyon kevés férfi rendel előre virágot Valentin-napra, szívesebben mennek be az üzletbe és választanak maguk valamit.

– Éppen ezért február 14-ére és az azt megelőző időszakra koncentrálunk, figyelembe véve azt is, hogy milyen napra esik. Az idén hétfőn lesz Valentin-nap, így a párok egy része már hétvégén megünnepli, de a legtöbben valószínűleg aznap fogják köszönteni a kedvesüket. Arra számítunk, hogy közvetlenül előtte, leginkább a délutáni és esti órákban nő meg a forgalom, sokan érkeznek az utolsó pillanatban és keresnek „valami különlegeset”, ezért egy nagyobb készlettel készülünk, és igyekszünk a speciális igényeket is kielégíteni. Például a virágok mellé édességet, többek között csinos kis macaronokat is kérhetnek a vásárlók.

Az ékszer még mindig az egyik legkedveltebb Valentin-napi ajándék a csokor és a csokoládé mellett.

– Népszerű ilyenkor az ezüst, főként a fiatalabbak keresik, a karkötők, fülbevalók és nyakláncok visszatérő motívuma a szívecske és a végtelen jele. A szerelmesek ünnepén megsokasodnak a lánykérések is, aminek a férfiak szeretik megadni a módját: rendszerint fehér- vagy sárgaaranyat választanak kis cirkon-, illetve gyémántkővel – sorolta kérdésünkre Vinnainé Belicza Henrietta, a nyíregyházi Life & Style ékszerüzlet tulajdonosa.

Annak, aki nem érkezik kész tervekkel, szívesen segítenek az üzletben. Először azt tisztázzák, mekkora összeget szán a vásárló a meglepetésre, ebből már kiderül, hogy az ezüst vagy az arany ékszerekből válogathatnak. Igyekeznek minél többet megtudni a megajándékozni kívánt félről, hogy sikerüljön örömet szerezni neki.

– A visszatérő vásárlókkal egyszerűbb a helyzet, mert egyrészt már kialakult bennük egyfajta bizalom, másrészt ismerem az ízlésüket, így könnyebb nekik ékszert ajánlani – jegyezte meg Henrietta, aki elárulta: az elmúlt hetekben amellett, hogy nőtt az üzlet forgalma, emelkedett a rendelések száma is.

Szív alakú pizza

Létezik-e romantikusabb a szerelmesek napján egy olasz étteremben eltöltött vacsoránál?

– Már napokkal korábban érkeztek foglalások február 14-ére, ami jó döntés, ha nem akarnak hoppon maradni a párok. Persze, valószínűleg az idén is lesznek olyanok, akik a szerencsére bízzák, lesz-e szabad asztalunk – mondta el érdeklődésünkre Uj Ádám, a Trattoria Amici főpincére. A nyíregyházi ­étterem igazi olasz különlegességekkel ­készül Valentin-napra.

– Szív alakú kívánságpizzánk mellé kétféle desszert, csokiszuflé és panna cotta közül választhatnak a vendégek, akiknek finom borokat is kínálunk. Szeretnénk az ételeinken túl szerelmes dallamokkal, gyertyafénnyel, valamint alkalomhoz illő terítékkel, rózsaszín szalvétával és abrosszal fokozni a romantikus hangulatot.