5 szextrükk, amivel berobban a női gyönyör!

1. A szex nem az ágyban kezdődik

A nők sokkal hamarabb elkezdik fejben az erotikát, mint a férfiak: egy-két érzéki csók a vállakra, egy ölelés hátulról már beindítja a fantáziájukat, és ehhez egyáltalán nem kell a hálószobában lenniük! A nők imádják, ha a férfi fokozatosan kezdi felcsigázni őket, mielőtt ledobnák mindketten a textilt.

2. Végletekig fokozza a gyönyört a lassú vetkőztetés

Sokszor a nőket is annyira elönti a vágy, hogy alig várják, hogy a férfi letépje róluk a ruhát, és ilyenkor majd az eszüket vesztik, ha a pasi lassan, cirógatva vetkőzteti őket. Néhány csók a puha bőrre, apró, masszírozó mozdulatok a vállon és a combon, miközben lekerül a ruha... és a nő máris felforrósodik a vágytól.

3. Az egész test lázba jön

Igencsak különleges helyeken vannak erogén zónák a női testen: a vállon, háton, akár a combokon is. A nők imádják, ha a férfi felfedezőútra indul a testükön, és nem csak a kebleket és a női szentélyt kényeztetik.

4. A szenvedélyes csók a gyönyör kapuja

A nők gyakran élnek át mély erotikus örömöket egy hosszú, buja csók közben, nem érdemes megfeledkezni róla! Ha a férfi úgy látja, a nő szenvedélye kezd alábbhagyni, egy csókkal bármikor vissza lehet vezetni az erotikához…

5. Néha egyszerűen ki kell hagyni

Nincs kőbe vésve, hogy a nőknek minden szex előtt előjátékra van szükségük, és a tapasztalt férfiak felismerik, mikor annyira erős a nőben a vágy, hogy kár lenne húzni az időt. Ilyenkor természetesen nincs más, mint egymásnak esni...

5 dolog, amiért sóvárognak a férfiak az ágyban

1. Mutassa ki a nő a vágyát

A legjobban az indítja be a férfit, ha látja, hogy a nő eszméletlenül kívánja őt, és ezt jelzi is, például azzal, hogy vezeti a férfi kezét oda, ahol szeretné az érintést. De a legjobb az, ha emellett szóban is hangot ad a vágyának, és kerek perec megmondja, mit szeretne az ágyban.

2. Új helyszíneket kipróbálni

Nincs is annál dögösebb, mint amikor a nő kézen fogva kivezeti a párját a hálószobából, és kijelenti, hogy márpedig most a konyhában fogják csinálni. Vagy a garázsban, a szerszámosban, de a nappaliban a kanapén is be lehet vetni néhány új szexpózt.

3. Egymás szemébe nézni

A nő vágyát és szenvedélyét leginkább a tekintete mutatja meg, ezért keresik a férfiak a szemkontaktust szex közben. Mámorító, amikor a nő tekintetében benne van, hogy mennyire éhezik a gyönyörre...

4. Jólesik, ha a nő kezdeményez

Sok párnál szinte mindig a férfi kezdeményezi a szexet, pedig fantasztikus érzés, amikor a nő kezd bele a pikáns játékokba, hogy felcsigázza a férfivágyat. Akárcsak a nők, a teremtés koronái is szeretik, ha elcsábítja őket a partnerük.

5. Szóljanak a gyönyör hangjai

Az apró nyögések, sóhajtások mutatják, hogy a nő élvezi az érintést, és többre vágyik. De ennél még jobb, ha a csúcs felé közelítve hangos sikoltásokkal is a férfi tudtára adja, hogy felszabadultan élvezi az erotikát.

Forrás: ripost.hu