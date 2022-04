Kiváló eredményt ért el a felnőttkori tanulásban szerzett jó gyakorlatokat bemutató EPALE 2022-es Mester és Tanítványai tartalomfejlesztési pályázatán Bene Ágnes, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának adjunktusa. Az egyetemi szakember az időskorúak oktatásában vállalt munkájáért kapta az elismerést.

Szellemi aktivitás

Az EPALE egy olyan nemzetközi közösség, mely segíti és szakmailag támogatja a felnőttoktatásban részt vevő oktatókat, kutatókat, szakembereket, szakpolitikai döntéshozókat abban, hogy gyakorlati és elméleti szinten hozzájáruljanak a társadalom fejlődéséhez.

Az Egészségügyi Kar szervezésében 2015-ben létrejött Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája (KMSZA) – mely ebben a tanévben Nyíregyházán és Szolnokon működik – főként a 60 év fölötti, a felsőoktatás iránt érdeklődőknek kínál lehetőséget a tanulásra, a szellemi aktivitásra. A tanév végén a résztvevők egyetemi oklevelet is szerezhetnek.

Bene Ágnes, a DE Egészségügyi Karának adjunktusa négy éve dolgozik az Idősakadémián.

Díj a jó gyakorlatnak

Az egyetemi szakember pályamunkája harmadik lett az EPALE 2022-es Mester és Tanítványa tartalomfejlesztési pályázatán, amelyen az idős emberekre irányuló szakmai figyelmet, a generációk közötti kölcsönös tudásszerzés jó gyakorlatát díjazták.

– Az oktatókra inspirálóan hat az idős hallgatók lelkesedése, aktivitása. Az idősoktatás kulcsa oktatói oldalról az érdeklődés és a figyelem, amit a hallgatóság sokszorosan meghálál. Ezért szeretek időseket oktatni, és persze azért, mert én is tanulhatok tőlük. A pályamunkám során bepillantást nyerhettem a szeniorörömtánc-tanfolyam oktatóinak munkájába, ahol a tanítványaim egyben az oktatóim is lettek – fogalmazott Bene Ágnes.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának szakembere, valamint Juhász Lászlóné Mária (a képen jobb szélen) „szenior egyetemista” és szeniorörömtánc-oktató az EPALE – Al Agenda szakmai konferencián megtartott díj­átadón vehette át az elismerést a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban – számolt be a kiváló szakmai sikerről a Debreceni Egyetem sajtóirodája, az intézmény honlapján.



Borítókép: A szeniorörömtánc-oktatók között Bene Ágnes | Fotó: DE