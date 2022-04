Április 8-án és 9-én az ínyenceknek lehetőségük volt egy kulináris kiruccanásra, hiszen újra megrendezték a Bárány Napokat. Ennek keretében – miként az a www.barihus.hu weboldalon olvasható – a részt vevő éttermek ízletes fogásokkal várták a vendégeket.

Népszerűsíteni a fogyasztást

A Juh Terméktanács az Interovic spanyol testvérszervezetével konzorciumban, egész évben dolgozik a juhhús fogyasztásának népszerűsítésén és újrapozícionálásán. E célból az idén is két alkalommal szervezik meg a sikeres, európai uniós támogatású Bárány Napokat. A bárány- és juhhús az egyik legegészségesebb húsfajták, hiszen olyan állatoktól származnak, amelyek kapcsolatban állnak a természettel, kint nevelkedtek és szabadon mozognak, ezáltal jobb a zsír­összetételük.



A környezetükkel összhangban élő juhok és bárányok húsa ráadásul finomabb is, mindemellett elkészítésük is igazán egyszerű. Ehhez fontos, hogy az emberek megismerjék a húsféleség előállítási módjának előnyeit, hiszen a bárány- és juhhúsos termékek előállításának egész folyamata fenntartható, természetes és környezetkímélő. Nem kell feltétlen étterembe menni, ha bárányos fogást szeretnénk! A húsvétot megelőző időszakban az üzletek polcain egyre szélesebb választékkal találkozhatunk a húspultokban, melyek kiváló alapanyagot adnak az ünnepi asztal ízletes fogásaihoz. Ilyenkor a ritkán választott bárányhús is több helyen elérhető, érdemes ezt az ízletes és egészséges húsfélét is az ünnepi asztalra tenni.

Receptek és videók

A program az otthoni fogások elkészítéséhez is segítséget nyújt, hiszen a www.barihus.hu oldalon elérhető receptekkel, receptvideókkal és az online végiglapozható szakácskönyvvel biztos sikert aratunk. A receptek kidolgozásában és elkészítésében Mikes Márk gasztroblogger vett részt. Húsvéthoz közeledve a hagyományos sonka és tojás mellett érdemes nyitni az új ízek felé, kipróbálni valamilyen különleges fogást az ünnep alkalmából.

Nyíregyházi éttermek a listán

Az eseményhez csatlakozó éttermek a Bárány Napok hétvégéin – az őszre tervezett időpontban október 7–8-án – bárányhúsos ételeket is ajánlanak a vendégeik számára. Azért, hogy még inkább meghozzák a vendégek kedvét a bárányos fogásokhoz, információs anyagokkal és a programot népszerűsítő kiegészítőkkel készülnek az éttermek, így minden vendég tájékozódhat az európai, ízletes és fenntartható bárányhúsról. A Bárány Napokhoz Nyíregyházán, illetve Sóstógyógyfürdőn a Hedonist, valamint a 424, illetve a Hunguest Hotel éttermek csatlakoztak.