Kevés megragadóbb szimbóluma van egy új élet világra jötte felett érzett örömnek és bizakodásnak, mint egy facsemete elültetése. A nyíregyházi Újéletfa-ligetben 2014 óta van erre lehetőségük a szülőknek. A hagyomány azonban rövid időre megszakadt: 2019-ben a kedvezőtlen időjárás, majd a rákövetkező esztendőkben pandémia miatt kellett elhalasztani az újéletfa-ültetéseket. Múlt pénteken azonban ismét gyermekzsivajtól volt hangos a liget, hatvanhárom család döntött úgy, hogy egy-egy keskenylevelű kőris elültetésével ünnepli 2018. július 31. és 2019. július 31. között született csemetéje érkezését.

Erősíti a kötődésüket

– Örömmel tapasztaljuk, hogy a szülők, a nyíregyházi önkormányzat és a városüzemeltetés elképzelései találkoztak, amikor azt gondoltuk, hogy a családok ünnepeljék meg a gyermekük megszületését azzal, hogy saját fát ültetnek, amit mi biztosítunk. Ahogy a csemeték gyökeret vernek, cseperednek, úgy nőnek a gyerekek, akik ha elkerülnek Nyíregyházáról, akkor is tudni fogják, hogy van itthon egy fájuk, ami a szeretteik mellett hazavárja őket – emlékeztette a családokat dr. Kovács Ferenc.

A megyeszékhely polgármestere hangsúlyozta: az érzelmi kötődés mellett az is fontos, hogy a kezdeményezésnek köszönhetően már több mint 360 fával gyarapodott a város faállománya, így újabb lépést tettünk a levegő tisztaságáért.

– Ez a program a szülők nélkül nem teljesedhetett volna ki, hozzáállásuk jól példázza a közösség erejét és szűkebb hazájuk iránti szeretetüket. Kívánom, hogy rendszeresen látogassanak ki a ligetbe, gondozzák, óvják együtt a csemetét, hogy ha a mostani kicsik sok év múlva, felnőttként, saját gyermekükkel térnek vissza ide, fájuk árnyat adó lombja alatt beszélgethessenek – zárta gondolatait a városvezető.

Rendszeresen látogatják majd

A kertvárosi kisiskolások rövid műsora után az egyházak képviselői megáldottak a csemetéket, amiket aztán a családok elültettek.

– Szerintem ez egy nagyon szép kezdeményezés. Mostantól minden évben kijöhetünk ide, akár többször is, ápolhatjuk, gondozhatjuk a csemetét, ami – ha sikerül megóvnunk – együtt nő fel a gyermekemmel – ölelte magához Bara-Suhajda Lívia az ölében mosolygó két és fél éves Liát. A lassan ovis kislány húga, Léna még csak tizenegy hónapos, de a fiatal anyuka reméli, az ő születésének tiszteletére is elültethet egy csemetét az Újéletfa-ligetben. A kertjükben ugyanis már van a lányoknak egy-egy japán füzük, amit naponta megnéznek, s a tavasz beköszöntével együtt csodálkozhattak rá arra, hogy kis fáik is bontogatni kezdték apró leveleiket.

Míg a szülők lapátoltak, a gyerekek a saját nevükkel díszített táblácskának kerestek helyet kis fájuk tövében. Nóra is így tett, miközben apukája elegyengette a földet a frissen elültetett csemetéjük körül.

– Szeretjük Nyíregyházát, szeretünk itt élni, és bízunk benne, hogy a kislányunk is így érez majd a szülővárosa iránt. Ez a gesztus biztosan erősíti benne a kötődést – árulta el Fehér Tamásné Szilvia. Hozzátette: egy három és fél éves gyermeknek óriási élmény, hogy a szüleivel együtt hozhat létre valami maradandót. Az pedig, hogy a környezetükért is tesznek valami jót, csak hab a tortán.

– Természetesen rendszeresen látogatjuk majd a kis fánkat, locsoljuk, gondozzuk, ahogy a nagyszülők kertjében lévő csemetét is, amit szintén neki ültettünk.