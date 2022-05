Csak tíz perc az egész! Gyorsan bevásárolok! Tényleg, csak egy liter tejért ugrok be, az ablakot egyébként is egy picit lehúzva hagytam, úgy elég levegő lesz odabent, meg előtte negyed óráig ment a klíma, ennyi idő alatt nem melegedhet fel az autó! Sajnos nem egy gazdinak lehet ismerős az előbbi gondolatmenet, és közülük bizony sokan találtak egy lihegő, nyáladzó, ájulás szélén álló négylábút a kocsijukban, amíg „csak egy kis időre” felügyelet nélkül, bezárva hagyták a járműben.

Ahogy a gyereket, vagy a nagymamát nem hagyhatjuk bent a forró kocsiban, úgy a négylábú családtagot sem − mert nagyon hamar baja eset, sőt akár a legrosszabb is bekövetkezhet. Bár még javában tart a május, ne kételkedjünk abban, hogy a hőmérséklet már most elég magas ahhoz, hogy rövid idő alatt szaunává változtassa az utasteret.

Árulkodó tünetek

− Az autóban hagyott állatok nagyon hamar hőgutát kaphatnak. Amikor utazás közben megy a klíma, nem feltétlenül tűnik fel, hogy milyen meleg lett odakint, így talán sokan nem is gondolnák, hogy amint bezárjuk magunk mögött a kocsiajtót, milyen gyorsan felmelegedik a jármű − mondta el lapunknak Novák-Hajtó Éva, a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány állat­otthonának vezetője. − A kutyák nem tudnak izzadni, így hozzánk, emberekhez képest máris hátrányban vannak. Hőgutánál kialakulhat náluk egy vérrög vagy leállhatnak a létfontosságú szerveik is.

A hőguta tünetei a gyors lihegés, a nyálzás, a vörös nyelv és íny, súlyosabb esetben pedig hányás és hasmenés is lehet, a szívverés felgyorsul, a pupillák kitágulnak. Ha a kisállat nem kap segítséget, a legrosszabb esetben eszméletvesztés és halál is bekövetkezhet, így amikor megtörténik a baj, nem szabad késlekedni. Vigyük hűvös, árnyékos vagy klimatizált helyre az állatot, adjunk neki vizet, ha nem akar inni, nedvesítsük be száját, illetve kezdjük el vizes törölközőkkel hűteni a testét, majd induljunk állatorvoshoz.

Megégett tappancsok

− Amikor 30 fok van, az autóban 5 perc után már 36, 30 perc után pedig akár 48 fok is lehet a kocsiban. Nagyon fontos, hogy soha ne hagyjuk állatainkat felügyelet nélkül a lezárt autóban, még akkor sem, ha lehúzzuk egy kicsit az ablakot, mert annyi beáramló levegő még korántsem elég ahhoz, hogy elkerüljük a hőgutát − hangsúlyozta Novák-Hajtó Éva.

− Fontos kiemelni, hogy a baj nemcsak a kocsiban történhet meg, hanem akár a kertben is, ha a kutya nem tud behúzódni egy árnyékos és hűvös helyre, valamint séta közben is, ha a gazdi a tűző napon viszi magával. Amikor beköszönt a kánikula, csak a reggeli vagy az esti órákban sétáltassuk meg kedvencünket, főleg mivel nemcsak a levegő, hanem az aszfalt is nagyon felmelegszik ilyenkor. Elég csak kipróbálni a tenyerünkkel: ha a kezünk nem bírja néhány másodpercnél tovább az aszfalt- vagy betonút érintését, akkor az eb lábai sem fogják, főleg, ha benti kutya. Sokszor találkozunk mi is megégett tappancsokkal.

Sőt, vannak olyan kutyafajták, amelyek társainál jóval érzékenyebbek a magas hőmérsékletre, ilyenek például a buldogok vagy pincsik, melyek rövid orruk miatt nagyon hamar kimelegednek. Náluk nemhogy az autóban hagyás lehet életveszélyes, hanem egy kis játék is, amikor túl magasra kúszik a hőmérő higanyszála. Az alapítvány munkatársai is találkoztak már ilyen esettel, a történetet a közösségi oldalukon is megosztották: egyszer sírva hívta őket egy gazdi, hogy a francia buldogjuk haldoklik, pedig csak labdáztak a gyerekkel a kertben. Aznap 38 fok volt. A kutya nem élte túl.



Borítókép: Néhány perc is elég ahhoz, hogy kedvencünk hőgutát kapjon | Illusztráció: Pixabay