Május 27., péntek

22 óra: Mamma Mini Fest

Folytatódik a fesztiválszezon a Mamma Miában.

Újabb top lemezlovas teszi tiszteletét a nyíregyházi szórakozóhelyen: érkezik a lányok nagy kedvence, Strong R. Erős Roland fiatal korától már rezidens DJ-ként léphetett fel az ország legjobb vidéki klubjaiban. Ezalatt futószalagon gyártotta a saját zenéit és remixeit, melyek több milliós nézettségének köszönhetően az ország legkeresettebb lemezlovasai közé került. Több ízben bekerült a Beatport top 100-ba, ezért külföldön is felfigyeltek rá, 2015-ben Martin Garrix játszotta az Addicted című felvételét. Sőt, 2018-ban Az év felfedezettje kategóriában nyert díjat. Fellépőként eljutott már Németország több városába, Ausztriába, illetve 2019-ben Dél-Koreába is, ahol jelenleg a Strong R. felvételek sokasága hallható a klubokban – írja róla a Rádió 1. Természetesen nincs buli házigazdák nélkül, a ritmust ezúttal Fenyvesi és Tekk diktálja, míg az emeleten Sögö funky, latin, R’n’B és hiphopslágereket adagol. Korhatár: 16.

22 óra: Welcome Coronita

Családias légkör, lüktető dallamok, mosolygós arcok, leírhatatlan atmoszféra – minden adott egy hajnalig tartó bulihoz.

Visszatér a Coronita csapat Nyíregyházára, ezúttal a Barbizon közönségét táncoltatja meg Andrewboy, Manic N és Chrstphr. Kifogás nincs, indulhat a szeletelés!

Ettől a Báránytól a farkasok is félnek

A hónap egyik leghúzósabb estéje elé néznek, akik pénteken a Karmát választják.

A nyíregyházi klubban az ország egyik kedvenc lemezlovasa és rádiós műsorvezetője, Bárány Attila pörgeti a legnépszerűbb táncolós zenéket. A veterán DJ már az 1980-as években a lemezpultok mögött állt, első komoly munkáját a Panoráma Discóban kapta Balatonalmádiban. Hamar felfigyeltek tehetségére, és onnantól kezdve a legfelkapottabb szórakozóhelyeken lehetett találkozni vele. A mai napig rezidens a legnagyobb budapesti klubokban. Zenei stílusa folyamatosan alakult, a funky, rock és R’n’B után ma elsősorban a dance zenét kedveli. Rádiós karrierje is korán indult, 1997-ben már műsort vezetett az akkor még 8 órában sugárzó budapesti Roxy Rádióban, amelyben később DJ-ként és műsorvezetőként is debütált, sőt 2002-ben már a rádió zenei igazgatója, majd programigazgatójaként dolgozott. Egy év múlva elérkezett a váltás ideje, és 2005 decemberétől átvándorolt a Rádió 1-hez és Disco*s hit című műsorával arat sikereket.

Május 28., szombat

21 óra: Malibu Hard Techno Night

A lájtosnak azért nem mondható nyitóbuli után keményebbre veszik a figurát a gergelyiugornyai Tisza-parton.

A legkopogósabb ütemekre pumpálhatnak szombat éjjel a Malibu Beach Club & Terasz vendégei. Ami biztos: a rezidens Belasco, a teraszon pedig Hidegkuti Levente táncoltatja meg a mulatós műfaj szerelmeseit.

22 óra: Szingli Party

Jó lenne végre becsajozni, bepasizni? Itt a lehetőség: a Mamma Miában bárki párra lelhet.

A nyíregyházi klubban senki nem áll a szerelem útjába, sőt mindent elkövetnek, hogy itt találja meg a másik felét, aki keresi. A szombati Szingli Party mindenkinek tartogathat meglepetéseket, így érdemes nyitott szívvel érkezni. De hogy elkerüljétek a félreértéseket, belépésnél kétféle karszalag közül választhattok. A zöld azt jelenti, hogy szabad a pálya, aki azonban pirosat visel, azt jelzi, hogy nem szeretne ismerkedni. A zenéről ezúttal is Geczo, Mess és Mr. Aradványi gondoskodik. A buli húsz pluszos.

22 óra: Millenium hits

Ismét beizzítják az időgépet a Barbizonban: szombat este a 2000-es évek legmerészebb slágereivel repít vissza életünk legszebb idő­szakába DJ Till.

A kilencvenes és kétezres évek giga klubhimnuszainak és szívbemarkoló balladáinak mámorában telik majd a 18 éven felüliek éjszakája, amikor is a lánybúcsús csajtársaságoknak ingyenes a belépés.