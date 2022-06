Az elmúlt években megélénkült, megpezsdült megyénk vadásztársadalmának élete, ugyanis az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezete számos olyan rendezvényt hívott életre, illetve hozott a megyénkbe, amelyekre a vadászok joggal lehetnek büszkék. A teljesség igénye nélkül hadd utaljunk a hivatásos vadászok országos versenyére, a vadászkutyás napra, az őzbakmustrákra, a vadászkutyás konferenciára, a gyermektáborokra.

Az idén újabb különleges programmal kedveskedik a területi szervezet a megye vadászainak, sőt hogy pontosabbak legyünk, nemcsak a megye, hanem az ország minden vadászának is.

Az első nap a szakmáé

– Az Országos Magyar Vadászkamara 1997-es megalakítása óta első ízben rendezheti meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országos vadásznapot – tájékoztatta szerkesztőségünket a nem mindennapi eseményről Fazekas Gergely megyei titkár.

– Ez nagy megtiszteltetés a megyei kamarának, valamint a megye vadászainak, ezt a több mint 20 éves hagyományt méltó módon kell továbbvinnünk, illetve méltó helyszínen kell megrendeznünk. Számos lehetőséget mérlegeltünk, megvizsgáltuk a helyszínek előnyeit és hátrányait, s így találtuk meg azt a színhelyet, mely minden szempontból alkalmas a rendezvény megtartására. Ez pedig nem más, mint a Tiszadobon található Andrássy-kastély és a hozzá tartozó bő nyolchektáros park.

– A tiszadobi helyszín mellett szólt annak szemet gyönyörködtető szépségén túl az is, hogy az Andrássyak a vadgazdálkodás terén is emlékezeteset alkottak, hiszen hozzájuk köthető a dámszarvas megtelepítése megyénkben. Ráadásul a kastély környékén számos vadászkalandban is volt részük a tulajdonosoknak. Az országos vadásznap már évek óta egy szakmai nappal, konferenciával kezdődik. Ez az idén sem lesz másként, az első napon, augusztus 26-án, pénteken országos és helyi jelentőségű vadgazdálkodási témákról hallhatnak előadásokat az érdeklődők. Ehhez mindössze regisztrálni kell majd a rendezvényre.

Íjászat, solymászat

– A második nap már a közönségé lesz, ahova minden vadásztársat, érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk augusztus 27-én, szombaton az Andrássy-kastélyhoz. Az épület belső tereiben külön a vadásznapra összeállított kiállítással várjuk a vendégeket. A parkban is lesz látnivaló szép számmal.

– Rendezünk többek között vadászkutyaversenyt, íjászatot, solymászatot, továbbá szerepel a programban kutyabemutató, erdészeti tanulmányösvény, népi gyermekjáték, trófeamustra. Mindezek mellett elmaradhatatlan része a rendezvénynek a megyei vadásztársaságok főzése, valamint a megyei vadászkamarák bemutatkozása. A főzést természetesen főzőversennyel kötjük össze, amelyen majd eldől, hogy ki tudja a legjobb vad-, illetve halételt elkészíteni.

S ha már az ízek, a finom falatok is szóba kerültek, ne hallgassunk el egy újabb attrakciót: a megyei vadászkamara Guinness-rekordot szeretne felállítani a helyszínen megfőzendő szarvasgulyással. A látogatók augusztus 27-én az Andrássy-kastély parkjában meggyőződhetnek arról, hogy milyen nagy üst is kell a rekordmennyiségű gulyáshoz. Minden bizonnyal kicsik és nagyok sok-sok élménnyel és ismerettel lesznek gazdagabbak azon a szombaton.