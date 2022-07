Iglai Jánost nem kell bemutatnunk a horgászoknak, de a nevét azok is jól ismerhetik, akik a finom ételek iránt érdeklődnek, hiszen a konyhaművészetnek is nagy szakértője. Igaz, régen írtunk már róla, de most a napokban levelet küldött szerkesztőségünkbe, aminek az apropója, hogy megfogta nemcsak az idei szezon, hanem a nyugdíjas éveinek első potykáját is a Császárszállási-Oláhréti-víztározónál.

– Az első nap mindössze egy árva kis törpeharcsa jött, azonban a második nap rögtön jött őkelme egy 2,1 kg-os 44 cm-es szép, egészséges ponty „személyében” – közvetlenül a nád mellől reggel 07.30 óra körül. Nem kellett sokat várakoznom, hiszen harminc perccel korábban érkeztem a stégre – olvashatjuk Iglai János levelében, aki 1986 óta hűséges a Császárszállási-tóhoz.

Írását így folytatta: Ezt követően jöttek a jó arasznyi dévérek, pár kárász is horogra akadt, a két nagyobb 50-60 dekagrammos volt. A nagy meleg miatt fél 11-kor már indultam volna haza, azonban jött még egy potyka. Igaz, kisebb volt, mint az első, de soha ne legyen rosszabb horgászatom. Az elmúlt évek tapasztalata alapján – mivel több szakításom is volt a nád mellett –, kicseréltem 25-ös monofil zsinórra a szerelést, de maradt a 4+2-es önsúlyos úszó és a 12-es horog. Törpeharcsa ez alkalommal „csak” egy jött, igaz, az jó méretesre nőtt, az arasztól nagyobb hosszúságúra. Közben jöttek szép számmal kétnyaras, 25-26 cm-es pontyok is, amelyek a jövőre nézve optimizmusra ad okot. Természetesen szép finoman vissza is engedtem azokat a tóba, de nagyon örültem a látványuknak.”