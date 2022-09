Húzós hobbija van Kincs Virágnak. A csengeri középiskolás felsőfokon hódol szenvedélyének, a kamionhúzásnak. Mindezt versenyszerűen teszi, és a szisztematikusan felépített edzéseket élesben gyakorolja. A mindössze tizenhét esztendős lány öt éve ismerkedett meg a bothúzással. Az általános iskolai versenyt megnyerte, és a siker kellőképpen motiválta. Aztán szünet következett, és tavalyelőtt nagy fába vágta a fejszéjét. Belépett a kamionhúzók körébe, ami inkább tűnik férfias próbatételnek, mintsem nőiesnek. Kincs Virág a testi adottságait és az elszántságát, a kitartását kamatoztatta amikor először egy kamion elé állt azzal a céllal, hogy elhúzza.

Fotós: Kákos Dávid

– Emlékszem, az első versenyemen sokat szenvedtem. Már azt is sikerként éltem meg, hogy megmozdult a kamion. Nagyon megviselte a szervezetemet, hiszen a combjaim teljesen „beégtek”. Aztán tavaly áprilisban elindultam a balatonlellei bothúzó abszolút országos bajnokságon, és a -70 kg-os kategóriában hatodik lettem. Utána a Kamionhúzó Liga celldömölki körében a harmadik helyen végeztem. Máriapócson a strongwoman kategóriában negyedik lettem. Siófokon a -70 kg kategóriában másodikként zártam, és a Kamionhúzó Liga összesítésében is másodiknak hirdettek ki.

Fotós: Kákos Dávid

Ebben az évben magasabbra tette a lécet a Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium diákja, Virág, azaz szeretett volna a legjobb lenni a kategóriájában:

– Már tavaly is ez volt a célom, de akkor még nem voltam elég fejlett. Most viszont úgy éreztem, hogy sokat fejlődtem. Sokat jelentett, hogy a felkészülésemet támogatta a csengeri női kézilabda csapat edzője, Balogh Attila biztosítja, amiért hálás vagyok. A székesfehérvári nyitányon a második lettem, Lepsényben pedig már nyertem. Jászdózsán, Siófokon és Győrben is másodikként végeztem, majd amikor összesítették a liga éves eredményeit, kiderült, hogy a -70 kg-os kategóriában én lettem a bajnok. Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy beteljesült a vágyam. Az összképhez hozzátartozik, hogy az idén a legtöbben hatan voltunk egy versenyen a kategóriámban. Lekopogom, hogy szerencsémre megúsztam sérülések nélkül, a derékproblémák normálisnak számítanak a kamionhúzóknál.

Fotós: Kákos Dávid

Még nincs vége az évnek Kincs Virág számára, még rendeznek egy kamionhúzó országos bajnokságot.

Az U70-es kategória országos bajnoka szeretnék lenni. A Kamionhúzó Liga közben elkezdődött a Strongwoman Liga, ebben is szeretnék bizonyítani. A legjobban a családom motiválnak, ők mindenben támogatnak. A barátom rengeteget segít, elkísér a versenyekre, feldob a jelenléte. Mindannyian buzdítanak, és büszkék rám, ettől jobb érzés nincs is. A saját bőrömön tapasztalom, hogy tavaly óta mennyit fejlődtem, ez is inspirál. Jutott időm egy két hetes külföldi nyaralásra, ahol tudtam pihenni, feltöltődni, ellazulni, hogy utána aztán még jobban nekifeszüljek a versenyeknek.

Ladányi Tóth Lajos