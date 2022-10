A Burj Khalifa a 828 méteres magasságával a világ legmagasabb épülete. Az ország lakossága közel 10 millió, ebből 46 százalék a fővárosban él. Az 1960-as években kopár sivatag volt, pár épülettel, most pedig az emírségek legsűrűbben lakott városa. Ferrari FF, Bentley Continental GT, Porsche Panamera, Lamborghini Aventador, Aston Martin One-77 – ilyenek a helyi rendőrautók. Ahol a legnagyobb melegben is lehet síelni. Ez mind Dubaj jellemzője. Azé a Perzsa-öböl déli partján lévő városé, ahol egy tizenkét esztendős magyar lánynak nyílt festménykiállítása. Sávolt Karolina édesapja dr. Sávolt Ákos, az Országos Onkológiai Intézet osztályvezető főorvosa, európai hírű emlősebész szakorvos, édesanyja, dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Nyíregyháza országgyűlési képviselője, olimpiai, világ - és Európa bajnoki ezüstérmes úszó.

Fotós: dr. Szabó Tünde archívuma

Két és fél éve derült ki Karolina a rendkívüli tehetsége, aki autodidakta módon festi a 140×100-as vásznait. Olyan a stílusa, hogy ha valaki ránéz bármelyik festményére, azonnal tudhatja, hogy ezek valójában kinek az alkotásai. Bármennyire is hihetetlen, de nem járt külön oktatásra, nincs tanára, mestere, online módon képezte magát, így tanulta meg a technikákat. Amire éppen kíváncsi, arra a világhálón megszerzi a választ.

A budapesti Falk Miksa utcában található Bodó Galériában nyílt kamarakiállítása, és még aznap négy festményét megvették a sokat látott gyűjtők – milliós áron. A napokban pedig Dubajban nyílt meg Karolina első nemzetközi tárlata.

– A helyszínt a dubaji Kanvas Galéria határozta meg. Az ottani szakemberek látták meg a lehetőséget abban, hogy a festményeimből immersive kiállítást készítsenek – közölte érdeklődésünkre Sávolt Karolina. Az Egyesült Arab Emírségek fővárosa a legmodernebb helyszín, ahol a jövő generációját is meg lehet szólítani. A megnyitón nagyon sok vendég volt jelen, mindenkitől elismerő szavakat kaptam.

Karolina kiválóan teniszezik: a hazai U12-es ranglista harmadik helyezettje, egyúttal korosztályos válogatott is. Kitűnően tanul, angolul és spanyolul folyékonyan beszél, emellett a képzőművészetben és a sportban is kiemelkedőt nyújt. – Minden percem be van osztva a hétköznapokon és a hétvégéken is. Mindig azzal foglalkozok a szabadidőmben, amihez éppen kedvem van. A tanulás és a sport szinte kötelezően ott van az életemben, a festészet egyfajta kikapcsolódás és pihenés is nekem.

Fotós: dr. Szabó Tünde archívuma

Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen rangos, különleges kiállítás után mi jöhet még a mindössze tizenkét éves festő életében?

– A jövő évi naptárt átböngészve, áprilisban kezdődik a tavaszi kiállításom. Budapesti helyszínnel indul a tárlat, majd Londonba megy, azt követően néhány állomás van tervben Európán belül – árulta el Karolina.

A Karolina’s Universe immersive show világviszonylatban is exkluzívnak számít. A méltán büszke édesapa, dr. Sávolt Ákos a Képmás magazinnak ekképpen nyilatkozott: – Azt gondolom, a tehetség, ami a genetikával érkezik, szorgalom nélkül nem sokat ér. Ez a sport, a civil szféra és a művészet területeire egyaránt igaz. Karolina nagyon szorgalmas, céltudatos kislány, aki megfelelően akaratos is ahhoz, hogy tudja, mit szeretne, és azt el is érje. A festményei tele vannak energiával, amely már akkor is érzékelhető, ha csak előttük állunk, és nézzük őket. A színek, a szépségek, a pozitív mondanivaló valóban kikapcsolódást jelent nekem is egy-egy nehéz nap vagy akár hét után.

Bodó János galéria-tulajdonos mondta Sávolt Karolináról: – Harminc éve vagyok a szakmában, még csak hasonlóval sem találkoztam. És ha figyelembe vesszük, hogy Karolina mindössze két és fél éve kezdett el festeni, akkor még inkább sokkoló a jelenség.

Aki nem hiszi, járjon utána! Irány Dubaj...

LTL