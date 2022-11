Visszatért a pandémia előtti élet a régi kerékvágásba a nyíregyházi Cantemus Vegyeskar számára is. A vírusjárvány kirobbanása előtti években vitték a magyar kórusmuzsika hírnevét a művészeti együttes tagjai többek között Venezuelába, Japánba, Kínába, Ausztriába, az egészségügyi veszélyhelyzet idején azonban nemcsak külföldön, de hazánkban sem volt fellépési lehetőségük.

A betegség visszaszorításával a Nyíregyházi Cantemus Kórus megrendezhette augusztusban a nemzetközi kórusfesztivált, s érkeztek külföldi meghívások is.

Mint lapunkban már beszámoltunk róla, az elmúlt napokban Helsinkiben szerepelt a Cantemus Vegyeskar Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével. A finn fővárosban működő barokk zenekarral, illetve nemzetközi szólisták közreműködésével mutatták be félig szcenírozott előadás keretében Franz Schubert Alfonso és Estrella című operáját. Finnországban két előadáson láthatta az operát a zenebarát közönség, hazánkban pedig csütörtök este csendültek fel Franz Schubert dallamai. A Művészetek Palotájában bemutatott operát megyénkből is sokan láthatták, ugyanis a Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagcsoportja szervezésében az érdeklődők megtekinthették a fővárosban az előadást.

A Cantemus Vegyeskar tagjai nagy meglepetésükre ismerős arcokkal is találkoztak Finnországban. A házigazda zenekar összetételét a nemzetközi jelzővel lehetne jellemezni, s a zenészek között több magyar muzsikus is megtalálható, köztük egy olyan fiatalember, aki egykoron a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban folytatta zenei tanulmányait. A közönség soraiban pedig egy Nyíregyházán diplomázott pedagógust láthattak, aki évtizedek óta tanítja az északi országban az ének-zenét a Kodály-módszer alapján.

Az úgynevezett félig szcenírozott előadás nem ismeretlen a nyíregyházi vegyes kar énekesei számára, több olyan produkcióban is szerepeltek már, amelyben feladataik voltak, vagyis nekik is szerepelniük kellett az éneklés mellett. Schubert operájának bemutatásakor sem állt egy helyben a kórus, a rendező mozgatta a kórustagokat. Volt, amikor a férfi énekesek a zenekar mögött ültek, a nők pedig egy magasabb emelvényen kaptak helyet. Később helyet cseréltek, mert a második részben a férfiaknak volt több szerepük a képileg is látványosan megrendezett darabban.

KM