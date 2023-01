Az apróvadas vadásztársaságoknál a mezei nyúl vadászata már befejeződött, fácánra még emelhetik a fegyvert a vadászok.

A nyírgyulaji Gyulaj-Fagyöngy Vadásztársaság nem panaszkodik, de nem is dicsekedik a terítékkel, aminek számos összefüggése van. A legkirívóbb a természetes élőhely összeszűkülése. A 3700 hektár vadászterületen természetesen a gazdák is jelen vannak, akik minden talpalatnyi földet igyekeznek kihasználni, termővé tenni, azaz a valamikori vizes, nádas, bokros területeket is szántóvá változtatták. Ők elvből nem nevelnek fácánokat, a vadászatok alkalmával is észszerűen gazdálkodnak.

Sajnos a karácsony előtti vadászatukat még egy szomorú hír is tetézte, a teríték mellett hajtottak fejet és emlékeztek Szkíta Sándor alapító vadásztársukra. Emlékét kegyelettel megőrzik.