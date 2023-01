Még magukat a szervezőket is meglepte, hogy milyen sok alsó tagozatos fiatal érdeklődését keltette fel a rajzpályázatuk.

Mint lapunkban is beszámoltunk már róla, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete Az erdő télen címmel hirdetett pályázatot, amelyre 1850 alkotás érkezett országhatáron innen és túl.

Az eredményhirdetést a napokban tartották meg a kamara sóstóhegyi székházában, ahol egy újabb meglepetés érte a kamara munkatársait: az egyik jutalmazott diák a Dunántúlról, a Somogy vármegyei Kaposmérőről érkezett a díjátadó ünnepségre.

Állatok a ház körül

– A tanáromtól hallottam erről a pályázatról, s mivel szeretek rajzolni, úgy gondoltam, benevezek – mesélte érdeklődésünkre Illa Marcell, aki a negyedik osztályosok között a harmadik lett.

– Szeretek lovakat rajzolni, egy másik pályázatra Mátyás királyt választottam, és szívesen rajzolok szarvasokat is. Otthon nekünk is vannak állataink, tartunk a ház körül juhot, kecskét, szamarat, nyulat és galambot, valamint van kutyám is.

– A pályázatra beküldött rajzon egy gímszarvaspárt örökítettem meg. A természetet jól ismerem, hiszen édesapám vadász, s erdők is vannak a közelünkben. Legyen bármilyen évszak, szinte minden hétvégén kirándulunk. Édesapa is sokat mesél a vadászatairól s arról, milyen állatokat látott az erdőben.

Édesapával a magaslesen

– Egyszer-kétszer már én is elkísérhettem, olyankor a magaslesre ültünk fel. Bár csak ültem és nézelődtem, számomra egyáltalán nem volt unalmas, érdeklődve figyeltem a tájat és az állatok mozgását. Az esti szürkületben, még lővilágnál láttam például nyulat, őzet és borzot is. Nagyon szeretem az erdők-mezők világát, sok érdekességet tanulhatok a növényekről és az állatokról. A lovakat, a szarvasokat akár órákon keresztül is elnézegetem, nem unom meg – tette hozzá Illa Marcell, aki a szüleivel előző nap indultak el Kaposmérőről, s Polgáron töltötték az éjszakát.

Tavaly is hasonló volt a forgatókönyv, s nem akartak attól eltérni: akkor Nyíregyházán megnézték az állatparkot, valamint ellátogattak a hortobágyi hídi vásárba is. Az eredményhirdetésre a kisfiát az édesapa, Illa Gábor kísérte el, aki két éve sportvadász.

A díjátadás öröme, izgalma

– Lakóhelyünket, Kaposmérőt dombok és erdők veszik körül. Ahogy Marcell is mondta, sokat kirándulunk. Örültünk Marcell díjának, s megbeszéltük, eljövünk a hosszú út ellenére is, nem szeretnénk ezt a lehetőséget kihagyni. Büszkék vagyunk, hogy bekerült a legjobbak közé, s úgy éreztük, nem foszthatjuk meg a díjátadás örömétől, izgalmától. Szívesen jöttünk vissza Nyíregyházára, hiszen tavaly is szép emlékekkel távoztunk a nyírségi városból.