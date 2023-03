Nemrégiben ülésezett a Nyíregyháza Város Idősügyi Tanácsa, ahol az első napirendi pontban a „Szépkorúak Akadémiájának” 2023. évi lebonyolításáról, programjáról tárgyaltak. A napirendi pont megvitatásánál vendég volt Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.

Dr. Ulrich Attila, az Idősügyi Tanács alelnöke tájékoztatójában elmondta, hogy a tanács döntése alapján, a jövőben az „akadémia” szervezésével és rendezésével teljes egészében a Váci Mihály Kulturális Központot bízzák meg.

Megszűnő honlap

Az egész éves – tavaszi és őszi kurzushoz – összegyűjtötték a programjavaslatokat, melyekhez az előadókra is javaslatot tettek, segítve ezzel a kulturális központ munkáját. (Az „akadémiai” előadások időpontjáról később tájékoztatják a város idős lakosságát.) A továbbiakban megtárgyalták az „Alkotó Idősek” pályázatának kiírását is, mivel ez a feladat szintén a Váci Mihály Kulturális Központra hárul. Mivel az intézmény nyitásának ideje akkor még bizonytalan volt, így a programok időpontjai is csak hozzávetőlegesek. Abban állapodtak meg, hogy a kiállítás megnyitója szeptember végén vagy október elején lehet majd. Az alkotni vágyó idősek addig elkészíthetik a műveiket.

A következő napirendi pontban a Nyíregyháza honlapján szereplő, az időseket érintő rész aktualizálásával foglalkoztak. A tájékoztató szerint, nem volt érdeklődés az oldal iránt, így nem is működtették azt. A tanács döntése szerint, törölni kell ezt az oldalt, mert elegendő, ha a város honlapján megjelennek az idősekkel kapcsolatos aktuális hírek, események.

Harmadik napirendi pontban dr. Fischer Nándor, a Szociális és Köznevelési Osztály csoportvezetője az egészségügyi alapellátás (főleg) ügyeleti rendszerének változásairól adott tájékoztatót.

Fogadóórák

Végezetül döntöttek arról is, hogy 2023-ban folytatódik a tanács tagjai által tartott fogadóóra. A helyszín továbbra is a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár földszintjén lesz, minden hónap második hetének hétfői napján, 15 és 17 óra között. A fogadóóra kezdése a könyvtár megnyitásától függ, s az aktuális időpontokról a Nyíregyházi Naplóban folyamatosan tájékoztatják a nyugdíjas városlakókat.

Fintor Károlyné

sajtóreferens