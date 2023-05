Vajon félt-e az űrhajó fellövése előtt Farkas Bertalan? Milyen étrendje volt a világűrt megjárt mérnöknek? Ezekre a kérdésre is válaszolt az első magyar űrhajós a Kossuth Rádió portréműsorában. Sokszor kérdezik tőle, főként a gyerekek, hogy volt-e benne félelem az űrhajó kilövése előtt. Ahogy a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában is elmondta, nem volt rá ideje. „Annyira pörögtek az események, hogy nem lehetett ilyenre gondolni” – mondta a gyulaházi születésű Farkas Bertalan, aki elárulta, hogy gyerekkorában nem pilóta, hanem mérnök vagy futballista szeretett volna lenni, utóbbival a kiképzés során kellett felhagynia.

Az Űrhajósok Nemzetközi Szövetségének alapító tagja, a Prima Primissima díjas, a Magyar Köztársaság érdemrendjével kitüntetett űrhajós, mérnök, tábornok irodájában fogadta a rádió stábját, ahol őrzi 43 évvel ezelőtti étlapját is. Ezen szerepel kaviáros szendvics, mentás karamella orosz-módra és káposztaleves is. „Az étrendünk kalóriatartalmát úgy állították össze, hogy körülbelül egy közepesen nehéz fizikai munkát végző ember energiaszükségletét fedezze. A menüt magyar ételekkel egészítettem ki, konzerveket vittem a világűrbe. Társaim megszerették ezeket, kedvencük a libamáj, a pörkölt, a virsli és a töltött káposzta volt” – mesélte a műsorban Farkas Bertalan, aki 1980-ban 94. emberként, és az első magyarként járt a világűrben, ahol több mint 50 kísérletet hajtottak végre. Számtalan felvételt készített, megörökítve az alattuk szinte félóránként változó tájat. Mint mondta, egyszer Dél-Amerika jégtáblái látszottak, nem sokkal később pedig az afrikai Szahara, és persze a felhők felett átélt, Földre lecsapó vihar is inkább csodás, semmint félelmetes volt.

„Mikor az ember lent van a Földön vihar idején, megborzong, szorong, ahogy csattognak a villámok körülötte. Amikor fent vagy a világűrben, akkor mindez alattad játszódik. Nem félsz, mosolyogsz, hiszen csodálatos látvány” – emlékezett Farkas Bertalan, aki szerint ez kiválóan szimbolizálja a nézőpontok különbözőségét is.

A portréműsorban az első magyar űrhajós gyermekkoráról és családjáról is mesél, A beszélgetés a műsor Médiaklikk-oldalán újrahallgatható.

KM