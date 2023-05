Az erős északi széllel is felvették a versenyt április utolsó napján azok a gyermekek, akik részt vettek a Pecamánia Roadshow versenyén. A tavalyi nagy siker után az idén is megrendezték a megmérettetést a 6–14 éves fiataloknak a vasmegyeri Reed Carp Lake horgásztó halneveldéjében. A több órán át tartó küzdelem idejére jól jöttek a vastagabb felsők, a csuklyás kabátok és széldzsekik, s az ifjak kitartottak a verseny lefújásáig.

Nem volt könnyű feladat

A versenynek az is feltétele volt, hogy az indulóknak felnőtt kísérővel kellett megjelenniük, így hol az apuka, hol az anyuka drukkolt gyermekének, s volt, ahol a nagypapa szurkolt a háttérből unokájának. A Nyírgyulajból érkezett Makara Marcellt az édesapja hozta el a vízparti próbatételre.

– Olvastuk az idei felhívást, s úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk most is, ugyanis már tavaly is elindultam ezen a gyermekek számára meghirdetett versenyen, s elég jó eredménnyel zártam. Nagyon szeretek horgászni, a leggyakrabban az orosi Erdélyi-majorban szoktam horgászni, valamint közel van hozzánk a nyírbátori Szénaréti-tó is – mesélte érdeklődésünkre a tizenhárom esztendős Makara Marcell.

– Kilencéves koromban kezdtem el a horgászatot. Van egy jóval idősebb testvérem, Roland, ő hívott el egyszer magával horgászni, hogy nézzem meg, miből is áll a horgászat. Az Erdélyi-majorba mentünk el, megtetszett és megszerettem végül én is horgászatot. Az eddigi legnagyobb fogásom is ahhoz a horgásztóhoz kötődik, fogtam ott egy 8 kilogrammos amurt. Meg kellett vele küzdenem, egy jó fél órán át fárasztottam, mire meg tudtuk szákolni. Nagyon erős volt, újra és újra kitört. Kellett a segítség, hiszen nem volt egyszerű feladat kihúzni a parthoz.

Marcell nagyon várja már a nyári szünetet, hiszen akkor több idő jut majd a horgászatra.

Termetes keszeg a Balatonból

Azt már az édesapja, Makara Attila tette hozzá, hogy az Erdélyi-tó mellett már a Balatonnál is horgászott Marcell. Amikor a „magyar tengernél” nyaralnak, mindig váltanak egyhetes horgászengedélyt.

– Nagy halakat még nem tudtam fogni a Balatonban, de egy másfél kilogrammos keszeggel már büszkélkedhetem – mondta a diák.

Az édesapa elárulta érdeklődésünkre, gyermekkorában ő is horgászott, de most már inkább csak ül a tóparton, s nézi, ahogy a gyermeke megfogja a halakat, s ha kell, akkor besegít.

– Én inkább a lovassportokat szeretem, azok érdekelnek főleg. Vannak nekünk is lovaink, a fogathajtás áll közel hozzám hobbiszinten, de amikor Marcell szeretne horgászni, akkor nagyon szívesen elviszem bármelyik tóhoz.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a félidőben vajon hogyan állt Marcell.

– Sikerült fognom egy másfél kilogrammos pontyot, egy attól nagyobb hal pedig a part közelében leakadt a horogról. Hogy mi volt, pontosan nem tudom, de az erejéből ítélve amurra tippelek. Csemegetengerivel, különböző pop uppal horgászom, az etetőanyag ananászos ízesítésű. Bízom abban, hogy a verseny végéig sikerül még megakasztanom egy-két halat – tette hozzá Makara Marcell.

Tavaly nyerte a csalikat

E sorok írója régi ismerősként köszönthette a Demecserből érkezett Dobos Nórát, hiszen már tavaly is faggatta a pink színű bottal horgászó kislányt. Akkor csak a nagyapja kísérte el, most eljött az édesanyja és a negyedik életévét már betöltött Sándor nevű öccse is.

Dobos Nóra a kedvenc botjával, amelyen az orsó is pink

Fotó: M. Magyar László

– Két kárászt sikerült eddig fognom. A tavalyi versenyen harmadik lettem, akkor jutalmul kaptam többféle csalit, most azokat használom – tudtuk meg a kis horgásztól.









Makara Marcell ma már szenvedélyes horgász

Fotók: M. Magyar László