Becsülendő, ha egy fiatal a szórakozás mellett céltudatos módon a jövőjének alakításával is foglalkozik, hiszen az élet megalapozása az egyik legfontosabb dolog. A Fehérgyarmaton született Tóth András azok közé a fiatalok közé sorolható, akik tartalmasan élik az életüket, megélve az ifjúkori élményeket, ugyanakkor tudatosan gondolnak a jövőre is.

Az édesapa nyomdokaiban

Tóth András 2002. február 20-án született Fehérgyarmaton. Az általános iskolát a helyi Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában végezte, majd ezt követően a szintén fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnáziumban tanult tovább, ahol megszerezte az érettségit is. Innen egyenes út vezetett Debrecenbe, a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolába az asztalos szakra, András ugyanis édesapja nyomdokaiba lépve ezt a népszerű szakmát választotta magának, amelyet kiváló eredményeinek és elkötelezettségének köszönhetően ez év nyarán már a magáénak is mondhat.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara immár tizenhatodik alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV), amelyre Tóth András is jelentkezett. Az iskola megkezdése előtt ugyanis az ifjú András két nyáron keresztül is az édesapja mellett dolgozott, s annyira megtetszett neki az asztalos­szakma, hogy fontos célul tűzte ki a megszerzését.

A többfordulós eseményre országszerte jelentkeztek a diákok, a megmérettetés első fordulóját az egyes vármegyékben rendezték meg az elméleti feladatokkal. Mivel András már az első körben elsőként jutott tovább 91 százalékkal, a május végi vizsgák alól automatikusan felmentést kapott. Az elméleti vizsgára Kiss Gergely Tamás készítette fel, a gyakorlatira pedig Kovács Péter.

A verseny második fordulójának a főváros adott otthont. Az első körben szereplő közel kétszáz diák közül itt már csak tizenketten vettek részt. A döntőbe – amit a budapesti Hungexpo Vásárközpontban tartottak április végén – szakmánként már csak négyen jutottak tovább. Itt ötvenhét szakma kiválóságai mérték össze a tudásukat. Jelen voltak többek között leendő fodrászok, pékek, kőművesek és villanyszerelők is. Az eseményen a szakmákkal összefüggő néhány nagyobb cég standjainál is lehetett nézelődni.

Mindenki győztesnek számított

Tóth András az asztalosszakma versenyének döntőjében harmadik helyen végzett, de emellett még különdíjban is részesítették őt a kiváló felületkezelői munkája révén. A díjátadót – amely egész napos program volt, s amelyre több mint tízezer látogató érkezett – egy színvonalas műsor keretében tartották meg, ahol – a szervezőket is idézve – mindenki győztesnek számított. Tóth András – aki a díjátadón büszkén állt a színpadon éremmel a nyakában és elismerő oklevéllel a kezében, s aki nagyon sokat köszönhet az édesapjának – további álmai közé tartozik még egy másik szakma, az autóvillamossági szerelő is, amit a jövőben bizonyára meg is fog szerezni.

A tervei között szerepel a második szakma letételét követően, hogy hazatérjen, s az édesapjával együtt tovább folytathassák a saját meglévő vállalkozásukat. Hasonló gondolkodású fiatalok mellett nem kell attól tartani, hogy a szakmák érdektelenné válnak, hiszen az utánpótlás-nevelés – köszönhetően a gyermekeik útjait kiválóan egyengető szülőknek is – egyelőre biztosítottnak látszik.

Fecske László