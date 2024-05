Pikáns karfiolkrémleves, görög gyümölcsleves, rántott csirkemell burgonyapürével és vitaminsalátával. Nem, ez nem egy étterem étlapján szerepel, hanem a Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény konyháján kifüggesztett menüsor, amelyből természetesen nem hiányzik a tej- és tojásmentes változat és a cukorbetegeknek készült ételek sora sem.

Már belépni is élmény az intézmény konyhájába, barátságos környezet, új székek és asztalok, de nem csak az éttermi rész, hanem a konyha is átesett a felújításon és csatlakozott Nyíregyháza szupermenzás iskoláihoz.

Külső és belső megújulás

Az önkormányzat 2020-ban kötött szerződést a közétkeztetési feladatokat ellátó Civis-Hungast Kft.-vel és az ELAMEN Zrt.-vel egy több évre szóló konyhafelújítási programról. Ennek keretében 2021-ben a Zelk-iskolában, 2023-ban a Kodály-iskolában készült el a szupermenza, az idén pedig további négy intézményben – a Zrínyi-gimnáziumban, a szőlőskerti, a kertvárosi és a Petőfi-tagintézményben alakították ki a szupermenzát – mondta a keddi átadáson dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, az idén elkészült négy konyha és étkezők felújítása 63 millió forintba került, de az eredményeket látva nem szabad megállni, tovább kell folytatni a szupermenza programot Nyíregyházán.

A városvezető kiemelte a falakat díszítő dekorációt, ami játszva tanítja a gyerekeket az egészséges étkezésre, s felhívja a figyelmüket a vitaminok, a nyomelemek, az ásványi anyagok fontosságára, élettani szerepére.

– A szüleim, én is, de már az unokáim is ebbe az iskolába járnak, így különösen nagy öröm számomra, hogy a nyírszőlősi iskolában is szupermenza van. Különlegessége a szőlőskerti intézménynek, hogy ez a város egyetlen általános iskolája, amelynek kollégiuma van, az átmeneti otthonban élő gyerekek közül is sokan tanulnak itt – sorolta Jászai Menyhért alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője, aki nagyon örült, hogy a belvárosi iskolákon kívül Butykára, Nyírszőlősre és a Kertvárosba is eljutott a program.

Tamás Csaba tagintézményvezető annyit tett hozzá, hogy egy régi vágya vált valóra ezzel az iskolának.

– Sokszor néztünk körbe az ebédlőben, hogy lenne mit korszerűsíteni rajta, most ha körbenézünk, azt látjuk, megszépült, korszerűbb lett – fogalmazott az igazgató, s mint mondta, a diákok, a pedagógusok és a szülők is örömmel fogadták a felújítást, ami illeszkedik a környezettudatos, egészségnevelésre fókuszáló oktatási, nevelési programjukba.

A legjobb minőségű alapanyagból

– A városvezetés és a szolgáltató együttműködése kell ahhoz, hogy a csodálatos szupermenzák létrejöhessenek, azonban amit mi most látunk, az a külső étkezési környezet, ami nagyon fontos, ám ennél is lényegesebb a belbecs, vagyis az, ami a gyerekek tányérjába kerül – erről már Enyedi Csaba, a Hungast kommunikációs igazgatója beszélt. Megemlítette azokat az energiatakarékos modern konyhaberendezéseket, amikben gyorsabban elkészül az étel, így magasabb a beltartalmi értékük, egészségesebbek.

A vendégtér koncepciójának fontos eleme volt, hogy barátságos környezetben, kellemesen étkezzenek, s közben olyan vizuális inger érje őket, amiből tanulhatnak – utalt a polgármester által is kiemelt táblákra.

– Igyekszünk minden nap a legjobb minőségű, lehetőleg magyar alapanyagokból elkészíteni az ízletes és változatos ételeket az egészséges táplálkozás jegyében – tette hozzá Enyedi Csaba.

A „Golyós leves” is kedvenc

– Imádják a színes gyöngyökkel díszített krémleveseket, még a legkisebbek is repetáznak belőle, de persze a nagy kedvencek közé tartozik továbbra is a rántott hús, a spagetti, a gyrostál – sorolta a slágerételeket Farkas László Zoltánné, aki 24 éve dolgozik az iskola konyháján. A vezető szakácsnőtől megtudtuk, nagyon figyelnek az allergiás, diabéteszes gyerekek értrendjére.

Diabéteszes szakácsként azzal kezdi a napot, hogy a tej- és tojásérzékeny, cukorbeteg gyermekek ételeit elkészíti. Az iskola 250 diákjának, az ovi 100 gyermekének, a pedagógusoknak, a dolgozóknak főznek a konyhán, s a kollégiumi tanulók miatt naponta ötszöri étkezést biztosítanak a szőlőskerti tagintézmény szupermenzáján, ami meghozta a gyerekek jó étvágyát.