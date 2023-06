Hagyomány már vármegyénkben a középiskolások horgászviadala, amely nemcsak a pecázásról szól, ugyanis a próbatételhez tartozik még tesztlapkitöltés, horogkötés és célba dobás is. Az idei megmérettetést pünkösdvasárnap a Bujtosi-tónál rendezte meg a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szövetsége.

A viadalon tíz középiskolás fiatal vett részt, két lány és nyolc fiú. A legjobb három helyezett a nyáron az orfűi országos versenyen képviselheti majd vármegyénket.

Családi program a vízpart

A nyíregyházi Balogh Zsófia Viktória eddig a gyermekek között versenyzett, ez volt az első alkalom, hogy kipróbálhatta magát az idősebb korosztály horgászai között.

– Hat-hét éves koromban ismerkedtem meg a horgászattal a nevelőpapámnak, Pásztor Lászlónak köszönhetően. Elhívott magával a császárszállási horgászataira, s végül megszerettem ezt a hobbit. A gyermekversenyeken eddig úszós készséggel horgásztam, most megpróbálkoztam a feedertechnikával. A spicc hamarabb jelzi a kapást, mintha kapásjelzővel horgásznék. Ezen a mostani versenyen eddig egy 1,60 kilogrammos pontyot és két kisebb kárászt fogtam – mesélte érdeklődésünkre a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 15 esztendős diákja.

Balogh Zsófia Viktória

Fotó: M. Magyar László

– Tulajdonképpen a most fogott ponty az eddigi rekordom. Az igazság az, hogy az elmúlt két évben nemigen horgásztam, de Biri Imre bácsi, a verseny fő szervezője rábeszélt, hogy próbáljam ki magam az ifjúsági korú versenyzők között is. Császárszállás mellett az élő Tisza csobaji oldalán is sokat horgásztam korábban, ott keszegeket és kisebb pontyokat fogtam. Édesanyámnak is van engedélye, vagyis valóban családi program nálunk a horgászat – tette hozzá Zsófia, aki a horgászatban a második lett, de mivel mind a négy próbatétel pontjait összegezték a szervezők, végül a hatodik helyet szerezte meg.

Pest vármegyéből jött a győztes

A verseny győztese Tóth Norbert lett, aki a Pest vármegyei Turáról érkezett.

– A pünkösdi hosszú hétvégét Tiszalökön töltjük egy nyaralóban, a barátaimtól hallottam erről a versenyről. Elkísértem őket Nyíregyházára, s amikor kiderült, hogy én is versenyezhetek, beneveztem. Otthon is van lehetőségem horgászatra, Turának van egy kisebb tava, s a közelben van a Galga folyó, szívesen járok mind a két helyre – mesélte Tóth Norbert.

– A tavat jobban szeretem, állóvízben könnyebb horgászni, ugyanakkor a vadvíz is rejteget a számunkra komoly kihívásokat. Az úszós készség számomra izgalmasabb, s több lehetőséget látok benne, mint a fenekezős módszerben. Az eddigi rekordjaim: 5 kg-os ponty matchbottal, 3,5 kg-os csuka pergetve, a harcsám pedig 5 kilogramm körüli volt.

A végeredmény 1. Tóth Norbert, 2. Csonka László Levente, 3. Kulcsár Laura, 4. Jeles Máté, 5. Dankó Bence, 6. Balogh Zsófia Viktória, 7. Lázár Marcell, 8. Nagy László, 9. Zengővári Soma, 10. Rimaszombati András.

MML