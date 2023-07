Az első nap a gyerekek nagy örömére állatbarát nap volt. Fekete Szilvia, a Nyíregyházi Segítő Kutya Alapítvány képviseletében négy csodaszép terápiás kutyussal érkezett a településre. A Jelenlét Pont egyik kolléganőjenek Misike cicája is meglátogatta a gyerekeket, közben pedig volt foci, nasi, színezés és beszélgetés is. A második napon a mesevilágé volt a főszerep. A mesélésen túl játékkal, bábkészítéssel és bábozással, retro diavetítéssel telt a nap, az utóbbira a nagyok is visszaértek, mert a fociedzést sem hagyhatták ki. Szerdán a vízi világnap érdekességeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok – olvasható a Piricse Tutor közösségi oldalán.