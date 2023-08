Míg az atlétikai világbajnokság első napjának délelőttjén eső áztatta Budapestet, Nyíregyházán a Bujtosi-tónál verőfényes napsütésben rendezte meg a Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület a pénteken megkezdődött horgásztanoda második napját.

Ez a szombati nap azért volt különleges a részt vevő gyermekek számára, mert egyrészt versenyen bizonyíthatták tudásukat, illetve alkalmazhatták a tanultakat, másrészt az eredményhirdetésen a legjobbak értékes tárgyakkal lettek gazdagabbak, de akik lemaradtak a dobogóról, azok sem mentek haza üres kézzel.

Kárászok, pontyok, compók

– Ötödik alkalommal rendeztük meg a kétnapos tanodánkat, amelyen bármelyik 6–16 éves gyermek részt vehetett – mondta el érdeklődésünkre Morauszky Tamás, a civil szervezet elnöke, aki Szilágyi Zsolt és Csengeri István segítségével foglalkozott a csoportokra osztott húsz fiatallal két napon keresztül.

– A fiatalok megismerkedtek többek között a horogkötéssel, volt halfajismeret, célba dobás, hogy az etetőanyagot be tudják a megfelelő helyre szórni. Mindezek mellett mind a két napon volt horgászverseny is. Fogtak kárászokat, kisebb pontyokat, sőt még compót is a fiatalok. Nem voltak nagyon éhesek a halak, a nagy melegben alig volt kapás. Az első három helyezett az alsósok és a felsősök között tárgyjutalomban részesült a Mohosz támogatásának és az egyesületünk felajánlásának köszönhetően. Természetesen azoknak a diákoknak is jutott ajándék, akik most hátrébb végeztek.

Sok újat tanult

A versenyt a felsősök között Kovács Márk Noel nyerte.

– Szinte hagyomány már, hogy minden évben eljövök a horgásztanoda foglalkozásaira. Jól éreztem magam, sok új ismeretet is tanultam. A legjobban a horogkötés és a horgászat tetszett. Mind a két nap fogtam halat, kárászt és kisebb pontyokat. Csalinak csontit és kukoricát használtam. Horgászni itt a Bujtoson, illetve néha a Tiszánál szoktam – mondta érdeklődésünkre a felső tagozatosok győztese.

A végeredmény

Alsó tagozat:

1. Palotás Levente, 2. Nagy Gergő, 3. Kelemen András.

Morauszky Tamás, Nagy Gergő, Palotás Levente, Kelemen András és Szilágyi Zsolt

Felső tagozat:

1. Kovács Márk Noel, 2. Barbinek Csanád, 3. Banu Barnabás.

A felső tagozat legjobbjai: Barbinek Csanád, Kovács Márk Noel és Banu Barnabás

Fotók: M. Magyar László