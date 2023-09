Finom falatok reményében, „vödörszóra” gyűlnek gazdájuk köré az addig a füvet békésen csipkedő szamarak a Fehérgyarmat határában elkerített legelőn. A helyi vállalkozó, Szaploncai László tanyáján közel hetven szamár legelészik. A szamártartás a gazda kislányának évekkel ezelőtt vásárolt csacsival indult. Mára vállalkozássá fejlődött, köszönhetően a magyar parlagi szamarak korrekt tartására (is) pályázható „fejpénznek”, ami nem is olyan kevés: fülenként kétszáz euró évente.

Növekvő tenyészkancaszám

A két évtizede működő, azóta a magyar parlagi szamár fajtát elismertető, majd védett őshonos fajtává nyilváníttató Magyarországi Szamár­tenyésztők Egyesületének (MSZE) több mint 120 tenyésztői közösségből álló tagsága kezén közel ezer tenyészkanca volt a múlt évi felmérés szerint. Feladatuknak tartják a hagyományos magyar parlagi szamár jellegű egyedek kiválogatását, a tenyésztésbe vont nőivarú egyedek létszámának növelését, valamint további tenyésztésre alkalmas szamarak felderítését.

Szaploncai gazda kedvenc szamarai között

Fotó: Galambos Béla



Többet érdemlő okos fülesek

A 2010-től indult védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták tenyésztőinek szóló támogatások – ez szamarak esetében 400 eurónak megfelelő forintösszeg egyedenként és évente – sokat segítettek abban, hogy az elmúlt években nőtt valamelyest a hazai tenyésztők által tartott magyar parlagi szamarak ­száma.

A támogatás elnyeréséhez több feltételnek is meg kell felelni, ahogy az egyesületbe belépő gazdáknak is be kell tartaniuk a tenyésztési programot. Mint minden MSZE-tagnak, a gyarmati agrárvállalkozónak is nem kevesebb a célja, mint hogy ez a történelemhez számos ponton kapcsolódó állatfaj végre Magyarországon is méltó módon és helyen integrálódhasson a tudatosan tenyésztett háziállatok körébe, mint több más európai országban, ahol a szamártenyésztő egyesületek évtizedes múltra tekinthetnek vissza.

Az egyesület ugyanis szeretné minél szélesebb körben megkedveltetni és elterjeszteni ezt a mindmáig igazságtalanul mellőzött fajt, melynek adottságai, nyugodt természete, alkalmazkodó­képessége és intelligenciája tökéletesen alkalmassá teszik arra, hogy családi hobbiállatként tartsák, de arra is, hogy gazdaságokban kisebb-nagyobb munkákat elvégeztessenek velük.