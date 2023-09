A megalapításának az idén tizenötödik évfordulóját ünneplő Béres József TIT Kisvárdai Egyesület számára fontosak az ismeretterjesztő programok, de a tagok szeretik a kirándulásokat is.

Szeptember 16-án a zempléni hegyvidék szebbnél szebb tájaira vezet az egyesület útja. A kirándulás népszerűségét jelzi, hogy két autóbuszt is megtöltenek az egyesület tagjai. Az első állomás Széphalom lesz, ahol megnézik A Magyar Nyelv Múzeumát és a Kazinczy-mauzóleumot, s elhelyezik a tisztelet koszorúját is. Göncön megnézik a Károli Gáspár Emlékmúzeumot és a huszita házat, majd Vizsolyon megtekintik a református templomot és a híres bibliát.

Műsor a vendéglátóknak

Erdőbényén felkeresik a Béres Szőlőbirtokot, ahol a vendéglátóknak műsorral kedveskedik az egyesület tagjaiból alakult Kisvárdai Férfi Dalárda. A látnivalók sorából nem marad ki a boldogkőváral­jai vár sem, este pedig egy tolcsvai étteremben a vacsora mellett idézhetik fel a kirándulás sok szép élményét a civil szervezet tagjai.