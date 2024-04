– Számítottam rá, hogy a Fradi elleni kupameccset követően egy kicsit tompább lesz a társaság – értékelt a lefújás után a Nyíregyháza vezetőedzője, Tímár Krisztián. – A játék nem a megszokott mederben folyt, ehhez hozzájárult az is, hogy az Ajka nagyon jól felkészült belőlünk, próbálta elrontani a játékunkat, de igazából ez nem rajtuk, mint sokkal inkább rajtunk múlt. Pontatlanul játszottunk, a kulcsjátékosaink nem voltak elég élesek. Viszont mindezek ellenére is viszonylag sok helyzetet alakítottunk ki, ellenfelünk viszont egy átlövés góllal megnyerte a mérkőzést. A második félidőben azért már egy kicsit összeszedettebbek voltunk, de összességében csalódást keltő, hogy kikaptunk. A kardunkba azért még nem kell beledőlni, mert jó helyzetben vagyunk, a céljaink nem változtak, szeretnénk megnyerni a bajnokságot.

Hiányzott a frissesség

– Fásultak voltunk, a Ferencváros elleni mérkőzés nagyon sokat kivett belőlünk és sajnos ez a frissesség most hiányzott – mondta el a köztévé kérdésére reagálva a Szpari csatára, Nagy Dominik. – Itt is, ott is voltak helyzetek, az Ajkának sikerült találnia egy gólt, nekünk viszont nem. Nem szabad fennakadni ezen a mérkőzésen, nincsen semmi probléma, hiszen nagyon szépen szerepeltünk idáig és a jövő héten bebiztosíthatjuk a feljutást.