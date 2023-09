A Tirpák fesztiválhoz kapcsolódva a Középkori Templomok Útja Egyesület ebben az évben is kerékpártúrát szervez a tirpák emlékhelyek, és a bokortanyák megismerésére. Az egész országban egyedülálló Nyíregyháza településszerkezete, amelyet a Békés megyéből betelepülő, evangélikus vallású, szlovákul beszélő családok alakítottak ki. Szeptember 16-án, szombaton újra Nyíregyháza tirpák emlékhelyei és a bokortanyák megismerésére indulhatunk, A túra során a résztvevők a helyi vízfolyások jelentőségét is megismerhetik, bepillanthatnak a tanyai életmódba, egy-két gazdálkodó életébe, portájára. A túra a Kossuth téren ér véget, itt csatlakoznak a biciklisek a fesztiválhoz, ahol a tirpák gasztronómiával is megismerkedhetnek.

