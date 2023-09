– A nyitottságunkat szeretnénk üzenni ezzel a rendezvénnyel, nem csupán abban az értelemben, hogy intézményünk nyitva áll a tanulni vágyó fiatalok előtt, hanem az egymás felé fordulás és befogadás értékét is szeretnénk közvetíteni. Mert a nyitottságunk visz minket közel Istenhez. Sokszor azért nem találjuk a Jóistent, mert be vannak zárva szívünkön azok az ajtók, amiken keresztül meghallhatnánk az Ő szavát, így a mai rendezvény is egy ilyen „ajtónyitás” – mondta Kocsis Fülöp érsek-metropolita a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rendezvényén, a Kutatók Éjszakáján. Fülöp atya ezzel a gondolatsorral előadását is összefoglalta. A görögkatolikus hagyományokat bemutató, és a lelkiséget érintő témák is előkerültek ezen az estén. A Kutatók Éjszakájának célja, hogy betekintést nyújtson a felsőoktatási intézmények életébe, s ezáltal közelebb kerüljön egy-egy főiskola a leendő hallgatóihoz.