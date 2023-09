Mindenki kiélheti a videójátékok, a gaming iránti szenvedélyét az egyetem B épületének zsúfolásig megtelt aulájában. Az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület (Esportmilla) által szervezett OGEX, az Országos Gaming Expo egyesíti a vármegyék e-sportolóit, gamereit és a gaming világ iránt érdeklődőket. A díjmentesen látogatható rendezvényen tíz órától izgatottan próbálták ki az érdeklődők a legjobb, legújabb videojátékokat, a legmodernebb VR-technológiákat, a legszórakoztatóbb társasjátékokat, a leggyorsabb verseny szimulátorokat.

Arra is van lehetőség, hogy próbára tegyék magukat e-sportolóként, képességfelmérésen tudhatják meg a résztvevők, hogy mennyire jók a reflexeik, a szenzomotoros képességeik, tehát megnézzék, megvan-e bennük az, ami a sikerhez kell. A car football-al is sokan játszottak már, távirányítós autóval kell minél több gólt lőni az ellenfél kapujába. Online és offline ügyességi próbákkal, videojátékos kompetenciaméréssel is találkozhatnak a kilátogatók, valamint nyomon követhetik az OGEX 2023 e-sport versenyének, az Open Rocket League kupának a területi döntőit. A retró saroknak is nagy a sikere, a boomer monitorokon kuncogva játszik a szülők, nagyszülők ősrégi, kezdetleges videójátékaival a Z- és az Alfa generáció.