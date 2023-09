Szenti Tibor, Nyíregyháza önkormányzati képviselője köszöntötte a város nevében a megjelenteket, és jó hangulatú, eredményes és sérülésmentes versenyzést kívánt. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki vigyázzon magára és az egészségére, hogy minél hosszabb és szebb életet élhessenek.

Ezüst haj, arany szív

Kiss Hedvig, az Élet Forrása Egyesület elnöke nagy örömmel nyugtázta, hogy megint ennyien eljöttek egy mozgalmas rendezvényre.

– Mi a prevenciót hirdetjük, akik most itt vannak, és tesznek az egészségükért, nagyon jó példával tudnak szolgálni a generációknak. Jó látni, hogy mi mindent megtesznek a nyugdíjasok azért, hogy az elkövetkező éveik minőségi élettel teljen – fogalmazott Kiss Hedvig, és megköszönte a szervezőknek, segítőknek, városi és vármegyei vezetőknek a támogatást, és kifejtette, hogy közösen kell tenni azért, hogy még többen legyenek egészségesek a vármegyében.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a vármegyei nyugdíjas szövetség elnöksége nevében Román Demeterné köszöntötte a résztvevőket és meghívott vendégeket.

– Azért jöttünk ma ide, hogy mentálisan és fizikailag is töltődjünk. Minden napnak meg kell keresni azt a pici szépségét, amiért van értelme felkelni, szépen felöltözni. Azért is jöttünk ide, hogy találkozzunk, örüljünk egymásnak, erősödjenek a régi barátságok, és jöjjenek újak létre, valamint egy kicsit mozogjunk is – mondta az elnök, és kifejtette, hogy az a célja a rendezvénynek, hogy minél hosszabb életet éljen mindenki, és ne váljon kiszolgáltatottá, méltóan élje meg mindenki a hátralévő éveit. Az ember társas lény, szükség van közösségre, hogy megoszthassák az örömüket, bánatukat, segíthessék egymást. Mindenkinek magának kell tenni azért, hogy ne váljon demensé, amihez a mozgás is, a szellemi aktivitás is, a közösségi élet is nélkülözhetetlen.

A megnyitó után Krasznavölgyi Valéria százados tornáztatta meg az idén is a csapattagokat, majd vidáman mentek sorba állni menetlevéllel a kezükben, amibe az állomásfőnökök mindenkinek beírták az elért eredményüket. Ötféle sportban próbálhatták ki magukat a nyugdíjasok: volt kosárlabdadobás, floorball-labdavezetés, vasgolyóval karikába dobás, teniszlabdával célba dobás, és igazi erőfitogtatás is várt mindenkire. A szervezőknek természetesen a prevenció is kiemelt jelentőségű, így különböző ingyenes szűrésen is ellenőrizhették az egészségi állapotukat, de kipróbálhattak részeg- vagy drogos szemüveget is. A napot pedig egy közös ebéddel zárták, hiszen a testi táplálék is igen fontos a szervezetnek.

Vitáli Antalné, Gáti Gáborné és Takács Attiláné Nyírturáról érkeztek, és vidáman mesélték, hogy nagyon jól érzik magukat, és igazán jól esett nekik a bemelegítő torna is. Már végig mentek az összes feladaton, csak a többieket várják. Ahova csak lehet, elmennek, rendszeresen járnak foglalkozásokra, énekelni, táncolni is, sokszor találkoznak a nyugdíjas klubban. Ráadásul egy utcában laknak, így aki a végén lakik, elindul, és csatlakoznak hozzá a többiek. Tartják a klubtagok között a névnapokat, születésnapokat is, nagyon jó hangulatú összejövetelek kerekednek minden találkozásból.

Németh Ildikó, a Porcsalmai Református Egyházközség által fenntartott Szociális Szolgáltatóközpont vezetője az idősek nappali ellátásából és a Nemzedékek Hídja Egyesület tagjaiból verbuválta össze a csapatot.

– Bármilyen rendezvény van a vármegyében, igyekszünk mindenhova elvinni az időseinket éppen azért, hogy barátságokat kössenek, kapcsolatokat építsenek. Szeretnénk megmutatni, hogy ha valaki vidéken, kis településen, faluban él, az nem azt jelenti, hogy nem lehet aktív nyugdíjas éveket élni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy élvezzék ki a nyugdíjas éveket, és legyenek minél többet társaságban, mert a közösségnek gyógyító ereje van. Szellemi vetélkedőkre is járunk, és minden olyan rendezvényre megyünk, ami ellensúlyozza egy kicsit a magányt. Sokan csak így, intézményes keretek között juthatnak el ilyen eseményekre – részletezte Németh Ildikó, és hozzátette: már 18 éves múltra tekint vissza az intézmény, közel 700 idős van, akit gondoznak Porcsalmán és környékén.